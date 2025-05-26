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        Haberler Gündem Çevre Erzurum'da hasarlı 38 ev tahliye edildi | Son dakika haberleri

        Erzurum'da yaşanan heyelan sonrası hasarlı 38 ev tahliye edildi

        Erzurum'un Uzundere ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi'nde dün yaşanan heyelan sonucu hasarlı olduğu tespit edilen 38 ev tedbir amaçlı tahliye edildi. Vali Mustafa Çiftçi, yollar, bahçeler, seralar ile evlerde hasar oluşan mahallenin Şelale mevkisinde incelemelerde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 19:00 Güncelleme: 26.05.2025 - 19:00
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        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, dün toprak kayması sonucu yollar, bahçeler, seralar ile evlerde hasar oluşan Uzundere ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi'nin Şelale mevkisinde incelemelerde bulundu.

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        Bölgede ekiplerce yapılan çalışmada, mahalle yollarında yer yer 1-2 metrelik çökmeler belirlendi.

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        Bölgedeki 3 evin ağır hasarlı, 35 evin ise hafif ve orta hasarlı olduğu tespit edildi.

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        Bunun üzerine 38 ev, tedbir amaçlı tahliye edildi.

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        Güvenlik nedeniyle yolu trafiğe kapatılan mahalleye ulaşım, Çağlayan Mahallesi üzerinden sağlanmaya başlandı.

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        Jeoteknik çalışmalara başlanan bölgenin, yarın hava fotoğrafları alınarak "LiDAR" tekniğiyle ayrıntılı ölçümleri yapılacak ve AFAD Başkanlığı Risk Azaltma Genel Müdürlüğünden gelecek bilim heyeti bölgede kapsamlı incelemelerde bulunacak.

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        Vali Çiftçi, bölgedeki incelemeleri sonrası ilçede AFAD Koordinasyon Toplantısı düzenlendi.

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        Toplantıya, Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Uzundere Kaymakamı Kübra Demirer, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Doç. Dr. Engin Avcı, Uzundere Belediye Başkanı Muhammet Halis Özsoy ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı, DSİ 8. Bölge Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, AFAD İl Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü temsilcileri katıldı.

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