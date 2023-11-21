Haberler Gündem Erzurum'da okullar tatil mi 21 Kasım Salı? Erzurum'da bugün okullarda kar tatili var mı?

21 Kasım Salı Erzurum'da okullar tatil mi? Erzurum'da bugün okul var mı? Yurt genelinde yaşanan soğuk hava bazı illerde etkisini göstermeye başladı. Hava sıcaklarının düşmesi sonucu bazı bölgelerde kar yağışı etkili olurken, buzlanma ve don hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı bazı illeri etkisini altına alırken, valilikler bazı şehirlerde okulların tatil edildiğini açıkladı. Yaşanan bu gelişme, "21 Kasım Salı Erzurum'da okullar tatil mi? Erzurum'da bugün okullarda kar tatili var mı?" Sorularını gündeme getirdi. İşte 21 Kasım bugün Erzurum Valiliği'nden yapılan yazılı açıklama... Habertürk Giriş: 21.11.2023 - 00:15 Güncelleme: 21.11.2023 - 00:15 facebook

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Yoğun kar yağışının etkili olduğu Erzurum'da, buzlanma hayatı olumsuz etkiledi. Öğrenci ve öğretmenler, 21 Kasım Salı günü ders yapılıp yapılmayacağına dair, valilik tarafından yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, "21 Kasım Salı Erzurum'da okullar tatil mi? Erzurum'da bugün okullarda kar tatili var mı?" İşte 21 Kasım Salı Erzurum'da okullarda ders yapılacak mı sorusunun yanıtı...

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ERZURUM 21 KASIM OKULLAR TATİL Mİ? Erzurum Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Aşkale ve Horasan ilçelerinde kırsal mahallelerde taşımalı eğitime, Karayazı, Tortum ve Narman ilçelerinde taşımalı eğitime, Köprüköy ilçesinin kırsal mahallesinde taşımalı eğitime, Çat ve Tekman ilçelerinde eğitime salı günü 1 gün süre ile ara verilmiştir" denildi.