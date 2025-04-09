Erzurum'da "Sıfır Atık" yarışması

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından "Uluslararası Sıfır Atık Günü" kapsamında "Geleneksel Sıfır Atık Yarışması" düzenlenecek.

Güncellenen yarışma tarihleriyle birlikte; ilköğretimden yetişkinlere kadar herkesin katılabileceği bu anlamlı etkinlikte, Resim-Afiş-Tasarım, Proje-Yazılım-Fikir ve 3 Boyutlu Tasarım kategorilerinde fikirler yarışacak.

Toplamda 4 klasmanda düzenlenecek yarışmada tam 60 ödül sahiplerini bekliyor. Katılımcılar bisiklet, tablet, kırtasiye çeki ve Sıfır Atık Kafe kullanımında geçerli hediye çekleri gibi ödüllerin sahibi olacak.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin yarışmaya ilişkin açıklamada şöyle denildi:

"Başvurular 24-27 Nisan 2025 tarihleri arasında Bilim Erzurum'da yapılacak, ödül töreni ise 30 Nisan'da yine Bilim Erzurum'da gerçekleştirilecek. Geleceğe daha temiz ve sürdürülebilir bir dünya bırakmak için sen de fikrini bul, yarışmaya katıl, ödülünü kazan."