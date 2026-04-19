        Haberler Spor Futbol 1. Lig BB Erzurumspor Erzurum'da Süper Lig coşkusu

        Erzurum'da Süper Lig coşkusu

        Erzurumspor FK, 5 sezon sonra yeniden Süper Lig'de. Bodrum FK deplasmanından aldığı bir puanla, ligin bitimine 2 hafta kala Süper Lig'e yükseldi. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte cadde ve sokakları dolduran binlerce Erzurumlu, Süper Lig'i kutladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19 Nisan 2026 - 19:29
        1

        Trendyol 1. Lig'in 36’ncı haftasında Bodrum deplasmanına giden Erzurumspor’un maçını taraftarlar, kent merkezinde kurulan dev ekranda izledi.

        2

        Havuzbaşı Kent Meydanı’nda zorlu mücadeleyi takip eden mavi-beyazlı taraftarlar, 1-1 sona eren maçın bitiş düdüğüyle birlikte cadde ve sokaklara döküldü. Müzikler eşliğinde, 5 sezon aranın ardından yeniden Süper Lig'e çıkmanın coşkusunu yaşayan taraftarlar, araçlarıyla da şampiyonluk konvoyu yaptı. Halay çeken Erzurumlular, Süper Lig’i doyasıya kutladı.

        3

        BAL LİGİ VE YAŞANAN BAŞARILAR

        Erzurum Büyükşehir Belediyespor, ilk kez mücadele ettiği Bölgesel Amatör Lig’de (BAL), 2010-2011 sezonunda oynadığı 18 maçta aldığı 16 galibiyetle birinci olarak 3’üncü Lig’e yükseldi. Haziran 2014’te gerçekleştirilen kongrede ismi Büyükşehir Belediye Erzurumspor olarak değiştirilen kulüp, 2013-2014 sezonunu 5’inci sırada tamamladı. Play-off mücadelesinde Hacettepe’ye yenilerek 2’nci Lig şansını kaybetti.

        4

        2014-2015 sezonunda 3’üncü Lig’i 4’üncü sırada bitiren mavi-beyazlılar, play-off mücadelesinde bu kez Sakaryaspor’a elendi. 2015-2016 sezonunda ise 3’üncü Lig 1’inci Grubu şampiyon olarak tamamlayarak 2’nci Lig’e yükseldi.

        5

        İLK SEZONDA 1’İNCİ LİG

        2016-2017 sezonunda ilk kez yer aldığı 2’nci Lig Beyaz Grup’u 3’üncü sırada tamamlayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, play-off çeyrek finalinde Kocaeli Birlikspor’u, yarı finalde ise Amed Sportif Faaliyetler’i eledi. Finalde Gümüşhanespor’u 1-0 mağlup eden Erzurum temsilcisi, tarihinde ilk kez 1’inci Lig’e yükseldi.

        6

        SÜPER LİG

        2017-2018 sezonunda 1’inci Lig’i 5’inci sırada bitiren Büyükşehir Belediye Erzurumspor, play-off yarı finalinde Ümraniyespor’u geçerek finalde Gazişehir Gaziantep FK ile karşılaştı. Rakibini penaltılarla 5-4 mağlup eden mavi-beyazlılar, 2018-2019 sezonunda Süper Lig’de mücadele etme hakkı kazandı.

        7

        1’İNCİ LİG’E DÜŞTÜ, TEKRAR SÜPER LİG’E ÇIKTI

        2018-2019 Süper Lig sezonunda aldığı istikrarsız sonuçlarla 1’inci Lig’e düşen Erzurum ekibi, 2019-2020 sezonunu ikinci sırada tamamlayarak tekrar Süper Lig’e yükseldi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig’de 2020-2021 sezonunu 18’inci sırada tamamlayarak yeniden 1’inci Lig’e düştü.

        8

        TRANSFER YASAĞI

        Ağustos 2022’de gerçekleştirilen kongrede kulübün ismi Erzurumspor Futbol Kulübü olarak değiştirildi. Süper Lig’den düşen Erzurumspor FK’ya, FIFA’dan kötü haber geldi. Bazı futbolculara olan borçlar nedeniyle kulübün transfer tahtası kapatıldı. Futbolculara olan borçlar yüzünden transfer yapamayan mavi-beyazlılar, kulüp başkanı Ahmet Dal ve yönetiminin çabaları sonucu 2024 yılında yasağı kaldırdı.

        9

        Yeni transferlerle 2024-2025 sezonuna başlayan Erzurumspor, Süper Lig kapısından döndü. 1'inci Lig play-off 1'inci tur maçında mavi-beyazlılar, deplasmanda Bandırmaspor’a 2-0 yenilerek Süper Lig şansını kaybetti.

        10

        VE YENİDEN SÜPER LİG

        2020-2021 sezonunda 1’inci Lig’e düşen Erzurumspor, 2025-2026 sezonunun bitimine 2 hafta kala Süper Lig’e geri döndü. Bodrum deplasmanından alınan bir puan, Erzurumspor FK’yı üçüncü kez mutlu sona ulaştırdı.

        11
