Erzurum'da süt toplayıcıları kararı

Erzurum'da bir süredir gündemde olan süt sektörünün sorunları ile ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral ve beraberindeki heyetin görüşmesinde süt toplayıcılarının tek çatı altında birleşmesi kararı çıktı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bu amaçla Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral ve beraberindeki heyetin kendilerini ziyaret ettiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Ziyaret kapsamında süt sektörünün yapısal sorunlarına dair önemli istişarelerde bulunduk. Süt toplayıcılarının tek çatı altında toplanması, ortak toplama merkezlerinin kurulması ve üretimin denetlenebilir hale gelmesi gibi birçok konuda görüş alışverişi gerçekleştirdik Bu yapıcı iş birliğinin, Erzurum’umuzun tarım ve hayvancılık alanındaki gelişimine katkı sağlayacağına inanıyorum. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum."