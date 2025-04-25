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        Haberler Gündem Güncel Erzurum'da süt toplayıcıları kararı | Son dakika haberleri

        Erzurum'da süt toplayıcıları tek çatı altında toplanacak

        Erzurum'da bir süredir gündemde olan süt sektörünün sorunları ile ilgili önemli bir buluşma gerçekleşti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Süt toplayıcılarının tek çatı altında toplanması, ortak toplama merkezlerinin kurulması ve üretimin denetlenebilir hale gelmesi gibi birçok konuda görüş alışverişi gerçekleştirdik" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 13:25 Güncelleme: 25.04.2025 - 13:25
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        Erzurum'da süt toplayıcıları kararı
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        Erzurum'da bir süredir gündemde olan süt sektörünün sorunları ile ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral ve beraberindeki heyetin görüşmesinde süt toplayıcılarının tek çatı altında birleşmesi kararı çıktı.

        Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bu amaçla Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral ve beraberindeki heyetin kendilerini ziyaret ettiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

        "Ziyaret kapsamında süt sektörünün yapısal sorunlarına dair önemli istişarelerde bulunduk. Süt toplayıcılarının tek çatı altında toplanması, ortak toplama merkezlerinin kurulması ve üretimin denetlenebilir hale gelmesi gibi birçok konuda görüş alışverişi gerçekleştirdik Bu yapıcı iş birliğinin, Erzurum’umuzun tarım ve hayvancılık alanındaki gelişimine katkı sağlayacağına inanıyorum. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum."

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        #yerel haberler
        #erzurum haberleri
        #süt toplayıcıları
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