Erzurum'da 'kısır gecesi'; damat ile sağdıcı kemerle dövdüler

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)-ERZURUM'un Oltu ilçesinde düğün öncesi yapılan 'kısır gecesi'nde damat ile sağdıç, geleneklere göre kemerlerle dövüldü ardından orkestra eşliğinde eğlendi.

Dünyaevine girmeyi hazırlanan Erdem Doğan için arkadaşları 'kısır gecesi' düzenledi. Oyunların oynadığı gecede, oyunlara ilişkin hata yapan damat Doğan ile sağdıcı Tolga Vural, geleneklere göre kemerlerle dövüldü. Gecenin devamında damat ile sağdıç, kendilerini döven kişiler ile orkestra eşliğinde eğlendi. Sabaha kadar süren eğlencede, günler öncesinden hazırlanan yemekler misafirlere sunuldu. Daha sonra misafirler damattan helallik isteyip, geceden ayrıldı. Erdem Doğan, "Büyüklerimiz, arkadaşlarımız bize eziyet ettiler ama bu gelenek, göreneklerimizde var. Kimseye kırılmadık, küsmedik. Biz de onlara böyle yaptık, yapmadıklarımıza da evlenirlerse yapacağız. El ve kollarımızda dayak izleri oluştu. 'Kısır gecemi'ze katılanlara teşekkür ediyorum. Unutulmaz bir gece yaşattılar" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Oltu Murat AYDIN

2023-08-07 11:11:12