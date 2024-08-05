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        Erzurum'da koruma altındaki çocukların atlı okçuluk başarısı

        AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Erzurum Atatürk Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan 3 çocuk, ilk kez katıldıkları 'Atlı Okçuluk Şampiyonası Elemeleri'nde hedefleri vurup büyük başarı elde etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 11:23 Güncelleme: 05.08.2024 - 11:25
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        Erzurum'da koruma altındaki çocukların atlı okçuluk başarısı
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        AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Erzurum Atatürk Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan 3 çocuk, ilk kez katıldıkları 'Atlı Okçuluk Şampiyonası Elemeleri'nde hedefleri vurup büyük başarı elde etti. Çocukların antrenörü Ayşe Melek Okuyucu Yörenç (42), "Sivas'ta devlet koruması altında olan 3 çocuğumuz, mucizeyi gerçekleştirdi. Elemelere 8 ay gibi kısa sürede hazırlanan çocuklarımız 2 birincilik, 2 ikincilik, 1 üçüncülük ve 1 altıncılık elde ederek büyük başarıya imza atmıştır" dedi.

        Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu tarafından 26-28 Temmuz tarihlerinde Sivas'ta düzenlenen 2024 yılı 'Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası Bölge Elemeleri Müsabakaları'na 44 sporcu katıldı. Müsabakalara Erzurum'u temsilen Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü'nün 3 erkek öğrencisi katıldı. Yaşları 15 ile 18 arasında değişen 3 öğrenciyi Erzurum'da sınıf öğretmenliği yapan, 5 Mayıs'ta Rusya'da düzenlenen 'Uluslararası Kadın Atlı Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda kategorisinde birincilik kazanan Ayşe Melek Okuyucu Yörenç hazırladı. Erzurum Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje sonucu, Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı kursla, öğrencileri 8 ay önce başkanlığını yaptığı Kızılelma Geleneksel Sporlar ve Atlı Okçuluk Kulübü'ne alarak yetiştirmeye başlayan Yörenç, kar, soğuk, çamur, yağmur demeden her gün 5 saat antrenman yapıp, bu emeklerini gelen başarı ile taçlandırdıklarını söyledi. Ayşe Melek Okuyucu Yörenç, çocuklarla çalışmalarını hız kesmeden sürdürüp 30 Ağustos'ta yine Sivas'ta düzenlenecek olan 2'nci eleme maçlarına hazırladığını anlattı.

        'ÇOCUKLARIMIZ BÜYÜK BAŞARIYA İMZA ATTI'

        Yaklaşık 10 yıl önce kurduğu kulübünde bugüne kadar 1000'in üzerinde atlı okçuluk ve okçu yetiştirdiğini ifade eden Ayşe Melek Okuyucu Yörenç, şunları söyledi:

        "Sivas'ta çocuklarımız büyük bir başarıya imza atmıştır. Sekiz ay gibi kısa sürede ok atmayı ve at binmeyi öğrenip, dörtnala giden atın üzerinde hedefleri vurmak için uzun yıllar bu sporu yapmak gerek. Ama onlar bunu 1 yıl olmadan gerçekleştirdi. Türkiye Şampiyonası elemelerine sadece Erzurum'dan devlet koruması altındaki çocuklar katıldı. Diğer 41 sporcu uzun yıllardır bu sporu yapıyor. Şampiyonada tabla bendi, kabak bendi ve genel klasman dalında yarışlar yapıldı. Çocuklarımız 2 birincilik, 2 ikincilik, 1 üçüncülük ve 1 de altıncılık elde etme başarısını gösterdi. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yeni bir zaferle şehrimize döneceğimize inanıyorum. Çocuklarımız kendilerine güvenenlerin yüzünü kara çıkarmadı."

        İlk zamanlar korkarak bindikleri atın üzerinde şimdi ise kuş gibi uçup hedefleri 12'den vuran çocuklar ise çok mutlu olduklarını söyledi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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