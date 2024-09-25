Sıfır aldığı hafif ticari aracın kusurlu çıktığı iddiasıyla şikayetçi oldu

ERZURUM'da bir kamu kurumunda güvenlik görevlisi olarak çalışan Muhammed Ülgür'ün (40), sıfır olarak aldığı hafif ticari araç kusurlu çıktı. Kapıları oturmayan aracı bayi geri almayınca Tüketici Mahkemesi'ne başvuran Ülgür, "Sıfır aldığım aracın kapıları 2-3 milim dışarı çıkık ve kapanmamış görünüyordu. İlgili bayiye konuyu ilettim, aracı değiştirmeyeceklerini, adli mercilere başvurabileceğim cevabını verdiler. Ben de Tüketici Mahkemesi'ne şikayette bulundum. Severek aldığım aracıma binemiyorum" dedi. Ülgür'ün otomobili aldığı bayi yetkilileri ise konunun muhatabının kendilerinin değil, Türkiye distribütörü olduğunu söyledi.

Güvenlik görevlisi Muhammed Ülgür, Yakutiye ilçesindeki bir otomotiv bayisinden 1 milyon 180 bin lira ödeyerek hafif ticari araç satın aldı. 14 Eylül’de aracını teslim almaya giden Ülgür, kapılarının dışa çıkık olduğunu fark ederek durumu yetkililere bildirdi. Görevli, 'Bir vida sıkılacak, serviste yaptıralım' diyerek aracı servise götürdü. Bir süre sonra geri dönen görevli, servisin yoğun olduğunu belirterek aracı teslim almasını, arızanın giderilmesi için hafta içi gelmesini istedi.

Aracıyla bayiden ayrılan Ülgür, 19 Eylül günü tamir için tekrar bayinin servisine gitti. Kaporta ustalarının aracın her iki kapısının sökülerek tamir edilebileceğini söylemesi üzerine Muhammed Ülgür, bunu kabul etmedi. Kapıların sökülmesi halinde aracın orijinalliğini kaybedeceğini gerekçe gösteren Muhammed Ülgür, firmadan değişim talebinde bulundu. Bayi yetkililerinin olumsuz cevabı üzerine ilgili markanın Türkiye distribütörüyle de görüşen Muhammed Ülgür, aracının değiştirilmesini bir kez daha talep etti. Distribütör yetkilisi değişim yapmayacaklarını ve Ülgür'ün adli mercilere müracaat edebileceği cevabını verdi. Ülgür, bayi ve distribütörden gelen olumsuz cevaplar üzerine tüketici mahkemesine başvuruda bulundu.