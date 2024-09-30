Erzurum AFAD'dan, 1241 kişiye arama kurtarma eğitimi

AFET ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının '100 Bin Arama Kurtarma Personeli Projesi' kapsamında Erzurum'da 1241 kişiye arama kurtarma eğitimi verildi.

AFAD Başkanlığı'nın Cumhuriyetin 100'üncü yılında 100 bin arama kurtarma personeli yetiştirme hedefleri doğrultusunda Erzurum Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde eğitim seferberliği ilan edildi. 2024 yılının başından beri başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere sivil toplum kuruluşları ile dernekler tarafından kurulan ekipler, 6 günlük eğitime alındı. AFAD Müdürlüğü eğitmenleri, kurum ve kuruluşlardan gelen görevlilere, ekip oluşumu, organizasyonu, lojistiği, intikali, güvenliği, olay yeri yönetimi ve koordinasyonu, olay yerinde personelin davranış prensipleri, raporlama ve geri bildirim, tahliye ve tahliye türleri, tahkimat uygulamaları, genel yapı bilgisi, kurtarma makinelerinin kullanımı gibi konularda bilgiler verdi.