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        Gelinin attığı çiçeğe, yakalamak yerine tekme attı

        ERZURUM Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Dr.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 13:04 Güncelleme: 13.10.2024 - 13:10
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        Gelinin attığı çiçeğe, yakalamak yerine tekme attı
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        ERZURUM Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Onur Çamlı (34), arkadaşının düğününde gelinin attığı çiçeğe, yakalamak yerine tekme attı. Davetliler şaşkınlık yaşarken, Çamlı, "Beni evlendirmeye çalışan, başta ailem olmak üzere, sosyal çevrem ve arkadaşlarımın hepsine toplu bir cevap vermiş oldum" dedi.

        Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümünde görevli Dr. Öğretim Üyesi Onur Çamlı, arkadaşlarının düğününe katıldı. Eğlenceli geçen düğünün finalinde çiftin bekar arkadaşları, gelinin arkasına geçerek atacağı çiçeği yakalayabilmek için beklemeye başladı. Gelinin attığı çiçeği bekar davetliler yakalamaya çalışırken, Dr. Onur Çamlı üzerine gelen buketi yakalamak yerine tekme attı. Davetliler yaşananları şaşkınlıkla izledi.

        Arkadaşları ve aile bireylerinin kendisine, ‘Artık mesleğini eline aldın evlenmelisin’ gibi ifadeler kullandığını belirten Çamlı, “Evet onları anlıyorum mutluluğumu istiyorlar ama ben de oldum olası evlenmekten ziyade biraz daha gezmek, tozmak, sosyalleşmek hobilerime ve mesleğime vakit ayırmak istiyorum. Bu konuyu özellikle yakın arkadaşlarımla bazen çok ciddi şekilde konuşuyoruz, bazen de espri yapıyoruz. Velhasılıkelam birçok sevdiğim insana açıklama yaptım. Neden evlenmediğimi ya da neden evlenmek istemediğimi anlattım uzun uzun” dedi.

        Düğün sonunda sıra çiçek atmaya geldiğinde kendisinin de kalabalığın arasına geçtiğini ve çiçeğe tekme attığını söyleyen Çamlı, “Beni evlendirmeye çalışan, başta ailem olmak üzere, sosyal çevrem, iş arkadaşlarım, hepsine toplu bir cevap vermiş oldum" diye konuştu. Çamlı, o anların görüntülerini sosyal medyadan da paylaştı.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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