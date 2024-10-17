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        Palandöken 'beyaz' örtüyle kaplandı

        ERZURUM'un kayak merkezi Palandöken, akşam saatlerinden itibaren lapa lapa yağan karla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 19:17 Güncelleme: 17.10.2024 - 19:20
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        Palandöken 'beyaz' örtüyle kaplandı
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        ERZURUM'un kayak merkezi Palandöken, akşam saatlerinden itibaren lapa lapa yağan karla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Otomobilleri ile Palandöken'e çıkanlar, farklı kentlerdeki yakınlarına kar yağışını cep telefonları ile canlı yayın yaparak izletti.

        Gün boyu etkili olan sağanak, akşam saatlerinde, deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'de kara dönüştü. Lapa lapa yağan kar Palandöken'i beyaz bürüdü. Kent merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta olan Palandöken'e otomobilleri ile çıkan vatandaşlar, farklı kentlerde yaşayan yakınlarına cep telefonu ile canlı yayın yaparak kar yağışını izletti.

        Karın Palandöken'e çok yakıştığını söyleyen Erzurumlu Ayşegül- Murat Koç çifti, cep telefonları ile bir süre çekim yaptıktan sonra hatıra fotoğrafı çektirdi. Ayşegül Koç, "Kent merkezinde yağmur yağıyordu. Palandöken'e karın yağdığını tahmin edince çıktık. Bir süre çekim yaptıktan sonra Antalya'da oturan yakınlarımıza karın yağışını cep telefonu ile canlı yayında izlettik. Çok şaşırdılar" diye konuştu.

        Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan Engin Dal ise "Palandöken yavaş yavaş beyaz gelinliğini giyinmeye başladı. Kar bu şehrin olmazsa olmazlarından. Bu yıl ikinci kez Palandöken'e kar yağıyor" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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