Otomobil gölete düştü; 1 ölü

ERZURUM'un Karayazı ilçesinde otomobilin gölete düştüğü kazada suda kaybolan Kenan Yıldız (40) hayatını kaybetti, sürücü Hasan Tutkun (60) kendi imkanları ile araçtan çıkarak kurtuldu.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Karayazı ilçesinde meydana geldi. Hasan Tutkun yönetimindeki 25 HB 035 otomobil, yoğun sisin olduğu bölgede kontrolden çıkarak ilçeye 8 kilometre uzaklıktaki Köyceğiz Göleti'ne düştü. Tutkun kendi imkanları ile göletten çıkarken, yanındaki arkadaşı Kenan Yıldız suda kayboldu. İhbarla olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD'ın 4 kişilik kurbağa ekibinin gölette yaptığı aramada Yıldız'ın cansız bedenine ulaşıldı. Yıldız'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.