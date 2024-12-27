Çocukluğundan izler taşıyan köy evlerinin tablolarını yaptı

KAFKAS Üniversitesi Dede Korkut Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Ünal Bastaban, dünyaya geldiği Kars’ın Selim ilçesine bağlı Sarıgün köyündeki çocukluk hatıraları, eski evler ve köylere dair tablolarını tuval üzerine akrilik boya ile yaptı. Eserlerinde atık karton malzeme de kullanan Bastaban, "Küreselleşiyoruz, Teknolojik ve yapılaşma bakımından köyler de değişiyor. Beton yapılar yapılıyor. Kendi köyüm gibi bölgemizdeki köylerdeki evleri yıkık ya da yıkılmaya yüz tutmuş da olsa evlerine dikkat çekmek istedim" dedi.

Kafkas Üniversitesi Dede Korkut Eğitim Fakültesi Resim Eğitimi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Ünal Bastaban, '150 Hane' isimli kişisel sergisini Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Ata Buz Müzesi'nde açtı. Dünyaya geldiği Selim ilçesine bağlı Sarıgün köyü ile Kars yöresindeki köylerdeki evlerin akrilik boyayla yapılan tablolardan oluşan serginin açılışına Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Aydemir, akademisyen ve sanatseverler katıldı.

Eserlerinde sadece kendi köyü değil Kars yöresindeki evleri de anlatmak istediğini belirten Bastaban, "Kars'ta doğup büyüdüm. O coğrafyanın şartları, köy durumları, insan ilişkileri, ev durumları, harabe evler, kapıları ve kapı numaraları, çocukluk anılarımız, gençliğimiz o soğuk iklimin sıcak etkileri kalmış hafızamızda. Küreselleşiyoruz, gelişiyoruz. Teknolojik açıdan köyler de artık çok değişiyor. Eski ilişkiler, eski yapılar eski mimari yapılar yok oluyor. Betonarme yapılar yapılıyor. Bununla beraber insan ilişkileri de binalar gibi yok oluyor. Bu hafızayı canlı tutma, eski o kapı numaralarına dikkat çekmeyi amaçladım. Sadece kendi köyüm değil, Kars ve yöresinin zihnimde kalan yaşanmışlığın ipuçları, iz düşümlerini anlatmak istedim. Bir zamanlar burada birileri vardı. Güzel, sıcak ilişkiler vardır ya, dikkat çekmek için çalıştım. Yıkık harabe de olsa bir geçmişi var. Geçmişi olan yerler benim için çok daha değerli" diye konuştu.

Köydeki evleri anlattığı eserlerinde atık malzeme olarak kartonu kullandığını kaydeden Bastaban, şunları söyledi: "Eserlerimde atık malzemeleri çok sık kullandım. Bunu öğrencilerime de tavsiye ediyorum. Sanatla birlikte geri dönüşümü teşvik etmek, özgün fikirleri atık malzemelerle ön plana çıkarmayı amaçladım. Ben de kartonları temaya göre kullandım. Kartonlar bizim soğuk coğrafyamızda yalıtım malzemesi olarak da kullanılıyor. Yaptığım eserlerde hem yalıtım malzemesi hem de görüntüyü destekleyen eleman olarak kullanarak değerlendirdim."