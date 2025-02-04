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        Kış kampında kayak, buz pateni ve körling sporunu öğrenecekler

        GENÇLİK ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) yurtlarında kalan ve 'Kış Sporları Kampı'na katılan 120 kız öğrenci, 4 gün kalacakları Erzurum'da kayak, buz pateni ve körling sporunu öğrenecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 10:41 Güncelleme: 04.02.2025 - 10:46
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        Kış kampında kayak, buz pateni ve körling sporunu öğrenecekler
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        GENÇLİK ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) yurtlarında kalan ve 'Kış Sporları Kampı'na katılan 120 kız öğrenci, 4 gün kalacakları Erzurum'da kayak, buz pateni ve körling sporunu öğrenecek.

        KYGM yurtlarında kalan ve kayak, buz pateni ve körling sporunu öğrenmek isteyen kız öğrenciler, Erzurum’da düzenlenecek 'Kış Sporları Kampı'na katılmak için Gençlik ve Spor Bakanlığı'na başvurdu. Türkiye'nin dört bir tarafından kente gelen 120 kız öğrenci, kampın ilk günü otobüslerle deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken Kayak Merkezi’ne götürüldü. Öğrenciler, 2 bin 500 rakımdaki acemi pistinde eğitmenler eşliğinde kayak eğitimi aldı. İlk kez kayak deneyimi olan öğrenciler heyecanlı anlar yaşarken, bazıları zaman zaman dengelerini kaybederek yere düştü.

        KYGM yurtlarında kalan öğrencilerin birçoğu ilk kez karı Erzurum'da gördüklerini belirterek, 'Kış Sporları Kampı'nda yeteneklerini de sergiledi. Birçoğu Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi olan gençler, unutulmaz bir kamp yaşadıklarını belirterek başta Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bakanlık yetkilileri ve KYGM yöneticilerine teşekkür etti.

        Kampa Mardin'den katılan Mardin Artuklu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Rahşan Aslan, "Erzurum'a ilk kez geliyorum. İlk kez kar görüyorum ve kış sporları yapacağım için heyecanlıyım. Benim için çok güzel bir deneyim olacak. Bu spor dallarını hep televizyondan izliyordum. Tanışmak bugün nasip oldu. Kayakla ilk olarak ayakta durmak çok zordu ama eğitmenlerimiz eşlinde başardık. Muhteşem ve heyecan verici bir spor" diye konuştu.

        Erzurum'a Muğla'dan gelen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Sadiye Kaya, "Daha önce hiç kar görmedim. Bu kadar kar, bu kadar farklı bir deneyim ilk defa burada yaşıyorum. Benim için umarım çok güzel ve keyifli olur" dedi.

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