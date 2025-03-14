Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Jandarma buzağıyı kar motosikletiyle taşıdı

        PALÖNDÖKEN Kayak Merkezi'ndeki Biryepiri komunda hayvancılık yapan bir kişi veterinerden getirdiği buzağıyı jandarmanın kar motosikletiyle evine götürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 14:56 Güncelleme: 14.03.2025 - 15:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Jandarma buzağıyı kar motosikletiyle taşıdı
        ABONE OL

        PALÖNDÖKEN Kayak Merkezi'ndeki Biryepiri komunda hayvancılık yapan bir kişi veterinerden getirdiği buzağıyı jandarmanın kar motosikletiyle evine götürdü.

        Palandöken Kayak Merkezi'ndeki Biryepiri komunda hayvancılıkla uğraşan kişi, hasta buzağıyı yolun kardan kapalı olması nedeniyle kızakla şehir merkezine getirip, veterinere götürdü. Tedavi ettirdiği buzağıyı otomobille Palandöken Kayak Merkezi'nin acemi pistine kadar getiren sahibi, buzağıyı koma götürmek için jandarmadan yardım istedi. Palandöken Kayak Merkezi'nde görevli Jandarma Arama Kurtarma timleri, (JAK) kar motosikletinin sedyesinde buzağı ile sahibini 2 kilometre uzaklıktaki koma götürdü. Buzağısını sağlıklı bir şekilde teslim alan çiftçi ekibe teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Boş arazide kadın cesedi bulundu!
        Boş arazide kadın cesedi bulundu!
        İstanbul’da lahmacun fiyatı tartışması
        İstanbul’da lahmacun fiyatı tartışması
        Mezarlıkta iskambil oynayıp videoya çektiler!
        Mezarlıkta iskambil oynayıp videoya çektiler!
        Trump'a Netanyahu şikayeti
        Trump'a Netanyahu şikayeti
        Memduh Hakbilen ve 45 sanığa verilen ağır müebbet hapis onandı!
        Memduh Hakbilen ve 45 sanığa verilen ağır müebbet hapis onandı!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        "Kendimi de onları da yakmaya hazırım"
        "Kendimi de onları da yakmaya hazırım"
        Ahmet Davutoğlu Habertürk TV'de
        Ahmet Davutoğlu Habertürk TV'de
        G.Saray'da hedef 10!
        G.Saray'da hedef 10!
        AKOM'dan İstanbul'a 20 derecelik uyarı! Çok sert düşüş!
        AKOM'dan İstanbul'a 20 derecelik uyarı! Çok sert düşüş!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Mucizenin eşiğinden döndü"
        "Mucizenin eşiğinden döndü"
        Bu nasıl bir ruh hali? Koyuna şiddetten gözaltı! Vahim olay kamerada!
        Bu nasıl bir ruh hali? Koyuna şiddetten gözaltı! Vahim olay kamerada!
        Donatella Versace'den beklenmedik veda...
        Donatella Versace'den beklenmedik veda...
        "O mucize gerçekleşmedi"
        "O mucize gerçekleşmedi"
        Kupada derbinin tarihi belli oldu!
        Kupada derbinin tarihi belli oldu!
        Maliye kira gelirlerine yönelik konutlarda yoklamaya başladı
        Maliye kira gelirlerine yönelik konutlarda yoklamaya başladı
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"

        Benzer Haberler

        Erzurum'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Erzurum'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Erzurum'da JAK buzağıyı tedavi sonrası kızaklı sedye ile ahırına ulaştırdı
        Erzurum'da JAK buzağıyı tedavi sonrası kızaklı sedye ile ahırına ulaştırdı
        "Sahipsiz köpekler için doğal yaşam alanları oluşturulabilir" önerisi
        "Sahipsiz köpekler için doğal yaşam alanları oluşturulabilir" önerisi
        Avrupa ikincisi milli atıcı Damla Köse, Erzurum'da çiçekle karşılandı
        Avrupa ikincisi milli atıcı Damla Köse, Erzurum'da çiçekle karşılandı
        Erzurum - Park yeri yüzünden çıkan kavgada bacağını kırdılar /Video eklendi
        Erzurum - Park yeri yüzünden çıkan kavgada bacağını kırdılar /Video eklendi
        Park yeri yüzünden çıkan kavgada bacağını kırdılar
        Park yeri yüzünden çıkan kavgada bacağını kırdılar