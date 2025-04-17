Direksiyonda yaralı bulunan sürücünün aracının bagajından eşinin cesedi çıktı (2)
ADLİYEYESEVK EDİLDİErzurum'da eşi Hatice Agcakale Buzlak'ı öldürüp, intihar girişiminde bulunan ve hastanedeki tedavisi sonrası gözaltına alınan Ali Osman Buzlak, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
ADLİYEYESEVK EDİLDİ
Erzurum’da eşi Hatice Agcakale Buzlak'ı öldürüp, intihar girişiminde bulunan ve hastanedeki tedavisi sonrası gözaltına alınan Ali Osman Buzlak, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
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