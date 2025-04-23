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        Kırsalda yaşayan 23 ortaokul öğrencisi, Erzurum'u ilk kez gördü

        ERZURUM'da kırsalda yaşayan 23 ortaokul öğrencisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğretmenleri eşliğinde kent merkezini ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 09:37 Güncelleme: 23.04.2025 - 09:40
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        Kırsalda yaşayan 23 ortaokul öğrencisi, Erzurum'u ilk kez gördü
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        ERZURUM'da kırsalda yaşayan 23 ortaokul öğrencisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğretmenleri eşliğinde kent merkezini ziyaret etti. Şehri ilk kez gören öğrenciler, Erzurum Kongre Binası'nı ardından kale ve çifte minareli medrese gibi tarihi mekanları gezdi, bol bol selfie ve hatıra fotoğrafı çekti. Günü 5 yıldızlı bir otelde yemek yiyerek sonlandıran öğrencilerinin geziden büyük zevk aldığını ve birçoğunun heyecandan gece uyuyamadığını söyleyen sınıf öğretmeni Dilan Yıldırım, "Çocuklar bugünü asla unutmayacaklar" dedi.

        Karayazı ilçesine 161 kilometre uzaklıktaki 60 hane 320 nüfuslu kırsal Selenli Mahallesi’nin 23 ortaokul öğrencisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilk kez yaşadıkları şehri gördü. Erzurumlu iş insanı Ferit Kaya'nın, ‘Şehri görmeyen öğrenci kalmasın’ projesi kapsamında öğrenciler, öğretmenleri Dilan Yıldırım ve Derya Biliz ile minibüsle evlerinden alındı. Daha sonra Milli Mücadele'nin seyrini değiştiren tarihi kararların alındığı Erzurum Kongre Binası'nı getirildi. Öğrenciler, bağımsızlık meşalesinin yakıldığı Atatürk ve kongre üyelerinin oturduğu sıraların önünde yetkililerin anlattıkları bilgileri cankulağı ile dinledi. Buradan çıkan ortaokul öğrencileri daha sonra Erzurum Kalesi, Çifte Minareli Medrese gibi tarihi eserleri gezerek, bol bol selfie ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından Yakutiye ilçesindeki yapay gölün içinde gemi şeklindeki iki katlı kafeteryaya çıkan öğrenciler etrafı izledi. Öğretmenleri ile söyledikleri türküler eşliğinde halay çeken öğrenciler, günü 5 yıldızlı bir otelde yemek yiyerek sonlandırdı.

        ‘HEPSİ HAVALARA UÇTU’

        Selenli Ortaokulu sınıf öğretmeni Dilan Yıldırım, öğrencilerle birlikte kendilerinin de güzel bir gün geçirdiğini söyledi. Erzurum'a gelen çocukların derslerinde başarılı olduklarını belirten Yıldırım, "Çocuklara Erzurum'a gideceğimizi söylediğimizde çok mutlu oldular. Havalara uçtu hepsi. Çünkü daha önce gezi amaçlı hiç gezmemişlerdi. Erzurum bize çok uzak. Ayrıca dağ köyü olduğumuz için çocukların pek merkeze inme şansı olmuyor. Genelde şehir merkezine inmeyen ve şehrin kültürüne meraklı olan çocukları getirdik. Çok mutlu oldular. Bugünü asla unutmayacaklar" diye konuştu.

        ‘HER YIL 5 BİN ÖĞRENCİYİ ERZURUM’A GETİRİYORUZ’

        Kentin güney ilçelerindeki kırsal bölgelerde yaşayan öğrencileri her yıl olduğu gibi bu yıl da buluşturmaya devam etiklerini söyleyen iş insanı Ferit Kaya, "Yaz, kış demeden 5 bin öğrenciyi öğretmenleri ile birlikte Erzurum'a getirerek gezdiriyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle Karayazı'nın kırsal Selenli Mahallesi’ndeki köyden hiç çıkmamış 23 çocuğu Erzurum’la buluşturduk. Projeyi devam ettiriyoruz. Güney ilçelerimiz olan Tekman, Karayazı, Karaçoban ve Hınıs'ta her yıl yaklaşık 5 bin çocuğu Erzurum'la buluşturuyoruz. Bu çocuklar köylerinden hiç çıkmamış. Karayazı ilçe merkezine bile inmemiş. Bu çocukların gözündeki mutluluğu görünce, yaşadıkları heyecana şahit olunca, bunu tekrar tekrar yaşamak istiyorum. İmkanlar el verdiği sürece bu projemizi devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

        ‘KÖYDEN İLK KEZ ÇIKTIM’

        Erzurum gezisini değerlendiren Selenli Ortaokulu öğrencilerinden Delila Beştaş (13), "Köyden ilk kez çıktım. İlk kez Erzurum'a geldim. Gemi çok güzeldi. Bunun gibi gölün üstünde yüzen bir gemi hayal ediyordum" diye konuştu.

        Unutulmaz bir gün yaşadığını belirten Melike Çetin (12), "Buraya gelmek çok büyük heyecan kattı bize. Çok güzel yerler gördük" dedi.

        Tarihi eserlerin kendisini çok etkilediğini ifade eden Hamza Kalaycı (12), "Buradaki tarihi eserler bizi çok derinden etkiledi. Çifte Minareli Medrese ve Kongre Binasını çok beğendim" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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