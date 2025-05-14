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        Atardamar ve toplardamarın beyinde oluşturduğu 'damar yumağı'nı 5 saatte temizlediler

        ERZURUM Şehir Hastanesi'ne yoğun baş ağrısı şikayetiyle getirilen Mehmet Dalmaz'ın (59) beyninde atardamar ve toplardamarın oluşturduğu 'damar yumağı', Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahi Opr.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 11:50 Güncelleme: 14.05.2025 - 11:55
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        Atardamar ve toplardamarın beyinde oluşturduğu 'damar yumağı'nı 5 saatte temizlediler
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        ERZURUM Şehir Hastanesi'ne yoğun baş ağrısı şikayetiyle getirilen Mehmet Dalmaz’ın (59) beyninde atardamar ve toplardamarın oluşturduğu 'damar yumağı', Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahi Opr. Dr. Eray Serhat Haktan ve ekibi tarafından 5 saatlik operasyonla çıkarıldı.

        Ağrı'da çiftçilik yapan 7 çocuk babası Mehmet Dalmaz, baş ağrısı şikayetiyle Ağrı Devlet Hastanesi’ne gitti. Doktorların ilk tetkiklerinde beyin kanaması tespit edilen Dalmaz, Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahi servisinde muayenesi yapılan Mehmet Dalmaz'ın beyninde atardamar ve toplardamarın 'damar yumağı' oluşturduğu belirlendi. Erzurum Şehir Hastanesi Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahi Opr. Dr. Eray Serhat Haktan ve ekibi tarafından kısa sürede ameliyata alınan Dalmaz'ın beynindeki 'damar yumağı' 5 saatlik operasyonla çıkarıldı. Yaklaşık 2 hafta süren yoğun bakım tedavisinin ardından bir hafta da normal serviste takibi yapılan Mehmet Dalmaz'ın çekilen beyin anjiyosu temiz çıkınca taburcu edilmesine karar verildi.

        Sabah mide bulantısıyla uyandığını söyleyen Dalmaz, "Baş ağrısı başladı. Ağrı Devlet Hastanesi'ne gittik. Oradan bizi Erzurum'a sevk ettiler. Şu anda çok şükür iyiyim. Bütün hekimlere ve çalışanlara teşekkür ederim" dedi.

        ‘DAMAR YUMAĞININ TAMAMEN ALINDIĞI GÖRÜLDÜ’

        Hastanenin beyin cerrahi kliniğinde ilk kez damar yumağı operasyonu gerçekleştirildiğini belirten Opr. Dr. Eray Serhat Haktan, "3 hafta öncesinde ani şiddetli gelişen baş ağrısı, baş dönmesi ve bulantı şikayeti ile hastaneye müracaat ettiğinde beyin kanaması saptanıyor. Aynı merkezde yapılan anjiyografi işleminde beynin sağ tarafında, halk arasında damar yumağı olarak lezyon saptanıyor. Bunun üzerine hasta Erzurum'a sevk edildi. Yoğun bakım ünitemize aldık. Hastanemizde 7-24 çalışan bir endovasküler ünitesi ve ameliyathanemiz bulunuyor. Bu ameliyathane ünitemizde hastamızı yoğun bakım aldıktan sonra 1-2 saat içerisinde yaptığımız bütün hazırlıklardan sonra hızlıca operasyona hazırladık. Hastayı ameliyathaneye aldık. Yaklaşık 5 saat süren bir operasyonla birlikte sağ tarafta kafatasını açıp beynin içerisindeki damar yumağını başarılı bir operasyonla çıkarttık. Hastamızın tomografisi çekildi. Beyindeki damar yumağının tamamen alındığı görüldü. Bundan sonrasında hastamızı yoğun bakım ünitemize aldık. 2 hafta kadar yoğun bakım ünitemizde yattı. Bir hafta önce servisimize çıkardık. 4 gün önce de tekrar bir kontrolle beyin anjiyografisi işlemini yaptık. Burada da tamamen damar yumağının kapandığını gördük. Sağlığına kavuşan hastamızı taburcu edeceğiz" diye konuştu.

        ‘ÖNCESİNDE SEMPTOM VERMİYOR’

        Damar yumağı rahatsızlığının anevrizma kadar sık görülmediğini belirten Opr. Dr. Haktan, "Damar yumağı, genellikle atardamar ve toplardamarların bir yumak haline gelip kanama odağı oluşturmasıdır. Biz bunu genellikle kanama anında görüyoruz. Öncesinde semptom vermiyor. Hiçbir tetkik olmadığı için bunları göremiyoruz. Baş ağrısıyla hasta geliyor. Ardından çekilen MR'da bunu görebiliyoruz. Baloncuk dediğimiz anevrizma gibi sık sık olmamakla birlikte azımsanmayacak hasta var" ifadelerini kullandı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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