Halk ozanları eşliğinde mezuniyet coşkusu

ERZURUM'daOsman Gazi Ortaokulu, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının sonunda farklı bir mezuniyet törenine imza attı. Tarihi Erzurum Kalesi önündeki törende, halk ozanları öğrencilere sazlı sözlü türküler söyledi. Öğrenciler, tarihi atmosferde keplerini havaya fırlatarak mezuniyet coşkusunu doyasıya yaşadı.

Erzurum'da kış gecelerinin geleneksel eğlencesi olan aşık atışmalarına ev sahipliği yapan Sümmani Baba Aşıklar Kıraathanesi, bu kez mezuniyet kutlamasına sahne oldu. Kıraathanede sahne alan aşıklar Mevlüt Mertoğlu ve Rahim Sağlam, ortaokulu tamamlayarak liseye geçen öğrenciler için özel türküler seslendirdi. Palandöken ilçesinde Osman Gazi Ortaokulu yönetimi, bu yıl mezun olan 120 öğrenciye kültürel değerlerle harmanlanmış anlamlı bir tören düzenledi. Programda ozanların yanı sıra öğretmenler ve öğrenciler de şiirler ve türküler okuyarak duygu dolu anlar yaşadı. Aşıklar, karnesi zayıf olan öğrencilere ise sabır ve umut temalı türkülerle moral verildi. Törende geleneksel ezgiler eşliğinde halaylar çekildi, türküler hep bir ağızdan söylendi. Törenin ardından Erzurum Kalesi önüne çıkan öğrenciler, keplerini havaya fırlatarak mezuniyet heyecanını tarihi bir ortamda yaşadı.

'ÇOCUKLARIMIZI KÜLTÜREL DEĞERLERLE UĞURLUYORUZ'

Osman Gazi Ortaokulu Müdürü Fevzi Demir, öğrencilerine bundan sonraki eğitim yaşamlarında başarılar dileyerek, "Eğitim, beşikten mezara kadar süren bir yolculuktur. Biz de bu özel günde çocuklarımızı kültürel bir atmosferde uğurlamak istedik. Halk ozanlarımızın sazlarıyla, sözleriyle bu anı unutulmaz kıldık. Öğrencilerimizin gözlerindeki sevinç her şeye değer" dedi.

'KÜLTÜREL BİR MİRAS'

Törene katılarak öğrencilere diplomalarını veren Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Engin ise "Amacımız çocuklarımıza sadece bir diploma değil, aynı zamanda kültürel bir miras da sunmaktı. Aşıklık geleneği bu coğrafyanın önemli bir değeri ve yeni nesillerin de bunu tanımasını arzu ediyoruz" diye konuştu. İlk kez bir halk ozanını canlı dinlediğini belirten mezun öğrencilerden Meryem Ay, "Çok mutluyum. Bence alışılmışın dışında bir etkinlikti. Hem eğlendik hem de yeni şeyler öğrendik. Hocalarımıza ve bu güzel programı hazırlayan herkese teşekkür ederiz" dedi.