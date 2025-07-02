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        Erzurum'da 4.1 büyüklüğünde deprem

        ERZURUM'un Köprüköy ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 17:38 Güncelleme: 02.07.2025 - 17:40
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        Erzurum'da 4.1 büyüklüğünde deprem
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        ERZURUM’un Köprüköy ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kent merkezi ve çevre ilçelerde hissedilen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Afet ve Acil Durum Başkanlığı’nın merkez üssünü Erzurum’un Köprüköy ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 16.58’de oldu. Yerin 6,92 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Köprüköy’ün yanı sıra Erzurum kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem, herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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