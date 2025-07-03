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        Dünya turuna çıkan pilotun tek motorlu uçağı düştü; pilot öldü, kadın yolcuya sağ ulaşıldı (4)

        JAKTİMLERİ TARAFINDAN ALINDI, ERZURUM'A GETİRİLDİEskişehir'den dünya turuna çıkmak için havalandıktan sonra M20J tipi tek motorlu uçağının Rize- Erzurum sınırında Kaçkar Dağları'nda düşmesi sonucu yaşamını yitiren pilot Mehmet Demirci'nin cansız bedeni, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timleri tarafından olay yerinden alınarak helikopterle Erzurum'a gönderildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 10:03 Güncelleme: 03.07.2025 - 10:10
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        Dünya turuna çıkan pilotun tek motorlu uçağı düştü; pilot öldü, kadın yolcuya sağ ulaşıldı (4)
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        JAKTİMLERİ TARAFINDAN ALINDI, ERZURUM'A GETİRİLDİ

        Eskişehir'den dünya turuna çıkmak için havalandıktan sonra M20J tipi tek motorlu uçağının Rize- Erzurum sınırında Kaçkar Dağları'nda düşmesi sonucu yaşamını yitiren pilot Mehmet Demirci'nin cansız bedeni, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timleri tarafından olay yerinden alınarak helikopterle Erzurum'a gönderildi. Erzurum Şehir Hastanesi pistine gelen helikopterden alınan Demirci'nin cansız bedeni, ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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