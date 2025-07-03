Dünya turuna çıkan pilotun tek motorlu uçağı düştü; pilot öldü, kadın yolcuya sağ ulaşıldı (4)

Eskişehir'den dünya turuna çıkmak için havalandıktan sonra M20J tipi tek motorlu uçağının Rize- Erzurum sınırında Kaçkar Dağları'nda düşmesi sonucu yaşamını yitiren pilot Mehmet Demirci'nin cansız bedeni, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timleri tarafından olay yerinden alınarak helikopterle Erzurum'a gönderildi. Erzurum Şehir Hastanesi pistine gelen helikopterden alınan Demirci'nin cansız bedeni, ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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