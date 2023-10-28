Doğu Anadolu'daki elektrik trafoları Cumhuriyet'in 100. yılı renkleriyle boyandı Aras Elektrik Dağıtım AŞ (Aras EDAŞ) tarafından Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Erzincan, Iğdır ve Bayburt'taki elektrik trafoları Cumhuriyet'in 100. yıl renkleriyle boyanıp çizildi.

Aras Elektrik Dağıtım AŞ (Aras EDAŞ) tarafından Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Erzincan, Iğdır ve Bayburt'taki elektrik trafoları Cumhuriyet'in 100. yıl renkleriyle boyanıp çizildi.

Aras EDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Erzurum Bölge Müdürlüğüne bağlı 7 ilde "100. Yılda Trafo Boyama" projesi ve çeşitli etkinliklerle Cumhuriyet’in 100. yılını kutlandı.

Proje kapsamında kırmızı ve beyaz renklerle boyanan söz konusu illerdeki elektrik trafolarına, Mustafa Kemal Atatürk'ün portre ve boydan resimleri çizilerek "Cumhuriyet'imiz 100 yaşında" yazıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş, Cumhuriyet'in 100. yılına erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, bu kapsamda çok güzel proje hazırladıklarını ifade etti.

Türk milletinin tarih yolculuğundaki varoluş mücadelesinin Cumhuriyet'in ilanıyla taçlandığını vurgulayan Akbaş, "Bağımsızlık düşüncesi ile inşa edilen Türkiye Cumhuriyeti, istiklal mücadelemizi zafere ulaştıran birlik ve beraberlik ruhunun büyük eseridir. Bizler de bu eserin önemini biliyoruz. Aras Elektrik olarak bu coşkulu etkinliklere sorumluluk alanımızdaki trafolara çizdiğimiz görsellerle eşlik ediyoruz. Özellikle merkezi konumda olan trafoları seçerek Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Iğdır ve Kars illerinde birer trafo, Erzurum'da 4 trafo olmak üzere toplamda 10 trafo boyayarak Cumhuriyetimizin 100. yaşını kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

Akbaş, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitleri ve gazileri rahmet ve şükranla andı.