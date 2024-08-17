Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum Kültür Yolu Festivali başladı

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Erzurum Kültür Yolu Festivali" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 12:44 Güncelleme: 17.08.2024 - 12:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum Kültür Yolu Festivali başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Erzurum Kültür Yolu Festivali" başladı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen festivalin sekizinci durağı Erzurum oldu.

        Festivalin açılışı dolayısıyla Erzurum Müzesi'nde düzenlenen törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcı Nadir Alpaslan, Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok ile Fatma Öncü, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, bazı ilçe belediye başkanları ile kurum müdürleri katıldı.

        Bakan Yardımcı Alpaslan, gazetecilere, Erzurum'un tarih ve kültür şehri, ülkenin de önemli merkezlerinden olduğunu söyledi.

        Her geçen yıl büyüyen ve dünya markası haline gel Kültür Yolu Festivali'nin Erzurum basamağının "hayırlı" olmasını dileyen Alpaslan, "Bugün başlayıp 9 gün boyunca kentte kültür sanat şöleni yaşayacağız. Erzurum'un kültürü, tarihi, geleneksel el sanatlarından tüm kültür sanat alanlarına kadar tüm etkinlikler burada. Toplumumuzun tüm kesimleriyle 9 gün boyunca her türlü kültür etkinliklerini yaşayıp şölene dönüştüreceğiz. Böylelikle Erzurum'un ülkemizde ve dünyadaki bilinirliliğini daha üst düzeylere çıkacak ve kentimizin turizmdeki bilinirliliği ve cazibe merkezi olmasına da katkı sağlamış olunacak." dedi.

        - "En büyük ve önemli festivallerinden birisi haline gelecek"

        Kentte 50 noktada 500'e yakın mekanda yaklaşık 1000 etkinlik gerçekleştireceklerini anlatan Alpaslan, şöyle devam etti:

        "Sanatçılarımız etkinliklerde sahne alacak, Erzurumlu ve dışarıdan gelen vatandaşlarımız sanata doymuş olacak. Festivalin bu yıl ikincisini gerçekleştiriyoruz. Her yıl artarak gerçekleştirilen bu kültür sanat etkinliklerimiz sadece ülkemizde değil tüm dünyada marka olmuş durumdadır. Kültür Yolu Festivallerimiz Dünya Festivaller Birliği'nin üyesi oldu. Belki zamanla dünyanın bilinen en büyük ve önemli festivallerinden birisi haline gelecek, Erzurum'da bunun en önemli ayaklarından birini oluşturacak, herkesi kültür sanat etkinliklerine bekliyoruz."

        Vali Mustafa Çiftçi de festivalin eğlenceli geçmesi dileğinde bulunarak, "Düzenlendiği şehirler arasında en büyük rağbetin, en çok yerli ve yabancı ziyaretçinin kentimizde olduğunu biliyorum. Bu sene de etkinliklerin dolu geçeceğine ve bir sürü yerli ve yabancı turisti kentimizde ağırlayacağımızı temenni ediyorum." diye konuştu.

        Protokol daha sonra müze içerisindeki Hanzala ve Naci El Ali sergisi ile Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü'ndeki "Erzurum'un Geleneksel Dokuması Ehram" sergisini gezdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sıcak hava dalgası sürüyor! Orman yangınları büyük risk taşıyor
        Sıcak hava dalgası sürüyor! Orman yangınları büyük risk taşıyor
        Bakan Yumaklı'dan orman yangınları açıklaması
        Bakan Yumaklı'dan orman yangınları açıklaması
        İzmir yangınına müdahale devam ediyor! Piknik ateşinden çıkmış
        İzmir yangınına müdahale devam ediyor! Piknik ateşinden çıkmış
        Orman yangınlarıyla mücadele! Manisa, Aydın, Bolu...
        Orman yangınlarıyla mücadele! Manisa, Aydın, Bolu...
        Fenerbahçe, Göztepe'ye konuk olacak
        Fenerbahçe, Göztepe'ye konuk olacak
        Kaplıca gibi! Rekor sıcaklık
        Kaplıca gibi! Rekor sıcaklık
        Gol iptali doğru karar mı?
        Gol iptali doğru karar mı?
        Yapay zeka tüp bebeğe de el attı! En uygun embriyoyu daha hızlı seçiyor
        Yapay zeka tüp bebeğe de el attı! En uygun embriyoyu daha hızlı seçiyor
        Konyaspor - Galatasaray maçının yazar yorumları
        Konyaspor - Galatasaray maçının yazar yorumları
        Memurların emekli aylığı düşecek mi?
        Memurların emekli aylığı düşecek mi?
        Dünyanın en soğuk şehrinde hayat nasıl?
        Dünyanın en soğuk şehrinde hayat nasıl?
        İran Cumhurbaşkanı: Ülke ekonomik açıdan zorda
        İran Cumhurbaşkanı: Ülke ekonomik açıdan zorda
        Felaketin 25. yıl dönümü: 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yıkımın yaşandığı alanlar alanlar yeniden görüntülendi
        Felaketin 25. yıl dönümü: 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yıkımın yaşandığı alanlar alanlar yeniden görüntülendi
        Marmara Depremi'nin 25'inci yıl dönümü: Hayatını kaybedenler unutulmadı
        Marmara Depremi'nin 25'inci yıl dönümü: Hayatını kaybedenler unutulmadı
        Aydemir Akbaş vefat etti
        Aydemir Akbaş vefat etti
        Ayağımıza gelen tatil gösterisi
        Ayağımıza gelen tatil gösterisi
        İnkâr ve bekârlık yemini
        İnkâr ve bekârlık yemini
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Etkisi sinema salonunu aştı
        Etkisi sinema salonunu aştı
        'Yüzde bant' trendi işe yarıyor mu?
        'Yüzde bant' trendi işe yarıyor mu?

        Benzer Haberler

        Erzurumspor FK, Giovanni Crociata ile Salih Sarıkaya'yı renklerine bağladı
        Erzurumspor FK, Giovanni Crociata ile Salih Sarıkaya'yı renklerine bağladı
        Erzurum'daki miniklerin kalpleri sınıflardan sokaklara Filistinli akranları...
        Erzurum'daki miniklerin kalpleri sınıflardan sokaklara Filistinli akranları...
        2 bin 500 rakımlı gölde, 'kurbağa adam' eğitimi
        2 bin 500 rakımlı gölde, 'kurbağa adam' eğitimi
        Üniversitede 1500 dönüm arazide yerli ve milli tohum üretilecek
        Üniversitede 1500 dönüm arazide yerli ve milli tohum üretilecek
        Erzurumspor FK, 4 futbolcuyu renklerine bağladı
        Erzurumspor FK, 4 futbolcuyu renklerine bağladı
        Erzurum'da terör örgütü PKK/KCK üyesi firari hükümlü yakalandı
        Erzurum'da terör örgütü PKK/KCK üyesi firari hükümlü yakalandı