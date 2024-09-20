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        Erzurum'da abartı egzozlu otomobil sürücüsüne sosyal medya şikayetiyle ceza kesildi

        Erzurum'da abartı egzozlu otomobil sürücüsüne sosyal medyadan yapılan şikayet üzerine cezai işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 20:33 Güncelleme: 20.09.2024 - 20:37
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        Erzurum'da abartı egzozlu otomobil sürücüsüne sosyal medya şikayetiyle ceza kesildi
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        Erzurum'da abartı egzozlu otomobil sürücüsüne sosyal medyadan yapılan şikayet üzerine cezai işlem uygulandı.

        Sosyal medyadan Vali Mustafa Çiftçi etiketiyle yapılan "Sayın Valim şu arkadaşlara (abart egzozla gürültü rahatsızlığı veren otomobiller) bir çözüm bulabilir miyiz? Gerçekten çok rahatsızlık veriyorlar" şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

        Otomobilin plaka bilgilerinden kimliği belirlenen sürücü A.M.B, polis ekiplerince yakalandı.

        Ekiplerce, sürücüye sigortasız araç kullanmaktan ve gürültüden dolayı 1380 lira ceza yazıldı, otomobil ise otoparka çekildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da otomobilin tespit edilerek gereken işlemlerin yapıldığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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