Erzurumspor FK-Esenler Erokspor maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Esenler Erokspor'u 2-0 yenen Erzurumspor FK'de teknik direktör Hakan Kutlu, rakipleri karşısında üstün bir oyun ortaya koyduklarını söyledi.

Hakan Kutlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Oyun olarak her hafta üzerine koyarak yollarına devam ettiklerini ifade eden Kutlu, "Çok sayıda pozisyona girdik ve bana göre bir tane daha verilmeyen golümüz var. Geçen hafta da Gençlerbirliği maçında çok iyi oynayıp şanssız bir mağlubiyet yaşadık. Yüzde 68'e yakın topla oynama, 8 korner ve rakibe verilen bir korner vardı. Kaçırdığımız fırsatlar vardı ama takımın üstüne koyduğunu ben görmüştüm. Bugün de aynı şekilde oldu." diye konuştu.

Kutlu, yapılan transferleri takıma daha çok katkı sağlayacağını dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı: "Yeni aldığımız oyuncuların antrenman eksikleri var çünkü takımda değil, serbest oyunculardı. Antrenman ve maç yaptıkça daha da üzerine koyacakların düşünüyorum. Bugün gerçekten ilk yarının son 15 dakikası hariç yine oyun üstünlüğü bizdeydi. Oyuncularım futbol adına güzel şeyler ortaya koydu. Saha duruşları, davranışları, camiayı sahiplenmeleri, arkadaşlıkları bizim için çok önemli. Hepsine teşekkür ediyorum."