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        Erzurum'da dağ keçileri görüntülendi

        Erzurum'un Uzundere ilçesinde dağ keçileri görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 15:12 Güncelleme: 24.09.2024 - 15:12
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        Erzurum'da dağ keçileri görüntülendi
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        Erzurum'un Uzundere ilçesinde dağ keçileri görüntülendi.

        Yedi Göller mevkisindeki doğal güzelliklere sahip Atatürk Mahallesi kırsalı, yaban hayvanlarına da ev sahipliği yapıyor.

        Mahallenin üst kısmındaki kayalık yamaçlarda beslenen 2 dağ keçisi, bir süre bölgede dolaştıktan sonra gözden kayboldu.

        Kentte ender görülen dağ keçilerinin popülasyonunun artması için ekiplerce çalışma yürütülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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