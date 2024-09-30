Erzurum Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanlığına Ahmet Çağrı Birdal seçildi

Birdal, üyelere teşekkür ederek, "Hayvan sağlığını ön planda tutarak özellikle salgın hastalıkların yayılmasını engellemeye yönelik çalışmalar planlıyoruz. Veteriner hekimlerin çalışma koşullarının iyileştirme, sektörde standartları yükseltme ve halk sağlığına yönelik bilinçlendirme faaliyetlerine hız kazandırmayı hedefliyoruz." dedi.

Başkanlık binasında düzenlenen genel kurula tek aday olarak giren Birdal, bir dönem sonra 493 üyenin bulunduğu odanın yeniden başkanı oldu.

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