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        Erzurum Valiliği, Diyarbakır'da planlanan miting dolayısıyla bazı yasak kararları aldı

        Erzurum Valiliği, PKK/KCK çağrıları ile 13 Ekim Pazar günü Diyarbakır'da yapılması planlanan miting dolayısıyla bazı yasak kararları aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 11:35 Güncelleme: 11.10.2024 - 11:35
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        Erzurum Valiliği, Diyarbakır'da planlanan miting dolayısıyla bazı yasak kararları aldı
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        Erzurum Valiliği, PKK/KCK çağrıları ile 13 Ekim Pazar günü Diyarbakır'da yapılması planlanan miting dolayısıyla bazı yasak kararları aldı.

        Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır'da yapılması planlanan miting dolayısıyla 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ve 19. maddeleri ile 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi hükümleri gereğince bazı kararlar alındığı belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, 13 Ekim'de Diyarbakır ilinde yapılması planlanan mitinge katılım amacıyla Diyarbakır iline gidebilecek kişi ya da grupların il merkezimiz ile Çat, Hınıs, Karaçoban, Karayazı ve Tekman ilçelerimize giriş ve çıkışları, il merkezimiz ve belirtilen ilçelerimizde gerçekleşebilecek açık ve kapalı alanlarda yapılmak istenilen toplantı, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri, broşür dağıtma, afiş, pankart asma gibi her türlü eylem 10 Ekim Perşembe günü saat 08.00'den 14 Ekim Pazartesi günü saat 08.00'a kadar 4 gün süreyle yasaklanmıştır."

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