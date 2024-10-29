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        Doğu Anadolu'da Cumhuriyet'in 101. yılı kutlanıyor

        Erzurum, Tunceli, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama törenleri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 21:26 Güncelleme: 29.10.2024 - 21:26
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        Doğu Anadolu'da Cumhuriyet'in 101. yılı kutlanıyor
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        Erzurum, Tunceli, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama törenleri düzenlendi.

        Erzurum'da Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otelde Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin ev sahipliğinde düzenlenen törene 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, bazı kurum müdürleri, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve davetliler katıldı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Çiftçi, yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 101. yılının kutlu olmasını diledi.

        Çiftçi, Cumhuriyet'in kuruluş yıl dönümünün hayırlı olması temennisinde bulunarak şunları kaydetti:

        "Bugün içinde bulunduğumuz sorunlar ve problemler zaman zaman karşılaştığımız darboğazların, ezelden ebede akıp giden milli tarihimiz içerisinde bir virgül mesafesinde olduğunu unutmamalı, daha güçlü Türkiye'nin habercisi olduğunu hatırımızdan çıkarmamalıyız. Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Gençler Cumhuriyet'i biz kurduk, onu yaşatacak ve yüceltecek olan sizlersiniz' diye seslendiği gençler devletimizin, milletimizin ve Cumhuriyet'imizin en güçlü teminatı olacaktır."

        - Tunceli

        Tunceli'de de kent müzesinde gerçekleştirilen kutlama töreninde, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu tebrikleri kabul etti.

        Tekbıyıkoğlu, buradaki konuşmasında, Cumhuriyet'in 101. yılını kutlamak için bir araya geldiklerini ve kahraman bir milletin evlatları olduklarını belirtti.

        Konuşmaların ardından programda müzik dinletisi ve Kafkas dansı gösterisi sunuldu, pasta kesildi.

        Programa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, vali yardımcıları, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        - Ardahan

        Ardahan'da tarihi Ardahan Kongre Binası'nda gerçekleştirilen törende, Vali Hayrettin Çiçek ve eşi Berna Çiçek tebrikleri kabul etti.

        Vali Çiçek, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 101. yılını kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Gazi ve şehit yakınlarıyla ilgilenen Çiçek, herkesin bayramını tebrik etti.

        Pasta kesimiyle tamamlanan programa, 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Belediye Başkanı Faruk Demir ve davetliler katıldı.

        - Ağrı

        Ağrı Öğretmenevi'nde düzenlenen programda Vali Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, davetlileri karşıladı.

        Vali Koç, burada yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Milli Mücadele'nin kahramanlarına ve tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

        Cumhuriyet'in filizlendiği Kurtuluş Savaşı'nın her anı kahramanlık destanlarıyla dolu olduğunu, tüm dünyaya örnek teşkil eden bir direniş ve yeniden var olma mücadelesi olduğunu belirten Koç, şunları kaydetti:

        "Bugün bizlere düşen en büyük sorumluluk, Cumhuriyet'imizin 101 yıllık onurlu mirasına sahip çıkarak Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyet seviyesine ulaşma hedefi doğrultusunda, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonuyla azimle ilerlemektir."

        Programa Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, şehit ve gazi aileleri katıldı.

        - Kars

        Kars Valiliğince Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla kentteki bir düğün salonunda kutlama töreni düzenlendi.

        Törende, Kars Valisi Ziya Polat ile eşi Pınar Filiz Polat, tebrikleri kabul etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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