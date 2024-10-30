Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da "Sessiz Çığlıklar: İhmal ve İstismar Farkındalık Konferansı" düzenlendi

        Erzurum'da, "Sessiz Çığlıklar: İhmal ve İstismar Farkındalık Konferansı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 17:09 Güncelleme: 30.10.2024 - 17:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da "Sessiz Çığlıklar: İhmal ve İstismar Farkındalık Konferansı" düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum'da, "Sessiz Çığlıklar: İhmal ve İstismar Farkındalık Konferansı" gerçekleştirildi.

        Atatürk Üniversitesi Nenehatun Kültür Merkezinde Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) ile Akademik Düşünce ve Araştırma Kulübü tarafından gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan, yaptığı konuşmada, herkesin hayatta bir öyküsü olduğunu, çocukları kız ya da erkek çocuk diye ayırt etmediğini, ısrarla da bunu savunduğunu söyledi.

        İnsanın önce kendi kişiliği için eğitimler almasının şart olduğuna dikkati çeken Özkan, şunları kaydetti:

        "Akademi ve üniversitelerde aldığımız eğitimler tek başına yeterli değil. Şu anda Klinik Psikoloji yüksek lisansındayım, amacım sadece öğrenmek ve bilgi edinmek. Bence bilgi eşsiz, insanı güçlendiren, öncelikle kendisine iyi gelen bir alan. İnsanın bence önce kendini gerçekleştirme duygusu önemli. Bu hayatımızın her yerinde karşımıza çıkacak. İstismar olaylarında vakaları okuyoruz. O yüzden sadece erkekleri suçlamak yerine toplumun genelinin öncelikle vidan, ahlak ve yurttaşlık eğitimi ile suçun aslında bireysel olduğu ilkesini topluma anlatmamız lazım. Bu kadar suç işleniyorken, toplu hareket ediliyorken ve biz bu kadar ayrışmışken sorunları çözemeyiz. Sorunları birlikte çözebiliriz."

        Erzurum Baro Başkanı Mesut Öner ise adaletin her şeyin temeli olduğunu belirtti.

        Adaletin hayatın ta kendisi, vicdanı olduğunu dile getiren Öner, "Dünya adalet üzerine kurulmuş. O yüzden barolarda adaletin sağlanması noktasında savunmayı temsil eden yerlerdir. Dolayısıyla barolar sadece bir meslek örgütü değil, hayatın ta kendisidir. O yüzden biz topluma ışık olma idealimiz doğrultusunda çalışacağız. Biz sadece bir meslek örgütü olmayacağız, biz şiddete uğrayan kadının, istismara uğrayan çocuğun, hakkını arayan yalnızın, çiçeğin, böceğin savunucusu olacağız." diye konuştu.

        Soru cevap kısmıyla sona eren programa, UCİM Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan, UCİM temsilcileri ile üniversite öğrencileri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Altın rekorlar kırarken vatandaş faize yöneldi
        Altın rekorlar kırarken vatandaş faize yöneldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesaj: Sevgili Kürt kardeşlerim, senden bu eli samimiyetle tutmanı bekliyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesaj: Sevgili Kürt kardeşlerim, senden bu eli samimiyetle tutmanı bekliyoruz
        Villada sır olay! 3 kişinin cesedi bulundu
        Villada sır olay! 3 kişinin cesedi bulundu
        43. kattan düşerek ölen Semanur Arslan'ın telefonunun şifresi kırıldı: "Mahşerde görüşürüz"
        43. kattan düşerek ölen Semanur Arslan'ın telefonunun şifresi kırıldı: "Mahşerde görüşürüz"
        Özel'den Esenyurt tepkisi, teşekkür açıklaması
        Özel'den Esenyurt tepkisi, teşekkür açıklaması
        İsrail'in İran saldırısı ne kadar yıkıcı?
        İsrail'in İran saldırısı ne kadar yıkıcı?
        Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım kim?
        Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım kim?
        "Anneme ve bana şiddet uyguluyordu!" Babasını öldürdü!
        "Anneme ve bana şiddet uyguluyordu!" Babasını öldürdü!
        Oscar'lı oyuncu İstanbul'da
        Oscar'lı oyuncu İstanbul'da
        100 bin sosyal konut yapılacak
        100 bin sosyal konut yapılacak
        Balonda aşk
        Balonda aşk
        Kasım'da bölge bölge hava durumu! Yağmur var ama kuraklık kapıda
        Kasım'da bölge bölge hava durumu! Yağmur var ama kuraklık kapıda
        37 bin günübirlik konuta izin
        37 bin günübirlik konuta izin
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Yaklaşık bir ton ağırlığında! "İlk kez karşımıza çıkıyor"
        Yaklaşık bir ton ağırlığında! "İlk kez karşımıza çıkıyor"
        Esenyurt Belediye Başkanı gözaltında
        Esenyurt Belediye Başkanı gözaltında
        Eksikliği vücudu alarma geçiriyor!
        Eksikliği vücudu alarma geçiriyor!
        Yine linçlendi
        Yine linçlendi
        Yenilenebilir enerjide İsveç'in hedefindeki devrim niteliğindeki proje
        Yenilenebilir enerjide İsveç'in hedefindeki devrim niteliğindeki proje
        Beşiktaş'tan çifte transfer harekatı!
        Beşiktaş'tan çifte transfer harekatı!

        Benzer Haberler

        Atatürk Üniversitesi ülke ve bölge sorunlarına katkı verecek çalışmalar yür...
        Atatürk Üniversitesi ülke ve bölge sorunlarına katkı verecek çalışmalar yür...
        Polis, cezaevi firarisini sevgilisinin evinin bitişiğindeki binanın çatısın...
        Polis, cezaevi firarisini sevgilisinin evinin bitişiğindeki binanın çatısın...
        Erzurum Diplomasi Akademisi'nin 9. eğitim dönemi başlıyor
        Erzurum Diplomasi Akademisi'nin 9. eğitim dönemi başlıyor
        Doğu Anadolu'da Cumhuriyet'in 101. yılı kutlanıyor
        Doğu Anadolu'da Cumhuriyet'in 101. yılı kutlanıyor
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, partisinin Erzurum İl Başkanlığı binası...
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, partisinin Erzurum İl Başkanlığı binası...
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Erzurum'da konuştu:
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Erzurum'da konuştu: