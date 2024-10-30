Erzurum'da "Sessiz Çığlıklar: İhmal ve İstismar Farkındalık Konferansı" düzenlendi

Erzurum'da, "Sessiz Çığlıklar: İhmal ve İstismar Farkındalık Konferansı" gerçekleştirildi.

Atatürk Üniversitesi Nenehatun Kültür Merkezinde Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) ile Akademik Düşünce ve Araştırma Kulübü tarafından gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan, yaptığı konuşmada, herkesin hayatta bir öyküsü olduğunu, çocukları kız ya da erkek çocuk diye ayırt etmediğini, ısrarla da bunu savunduğunu söyledi.

İnsanın önce kendi kişiliği için eğitimler almasının şart olduğuna dikkati çeken Özkan, şunları kaydetti: "Akademi ve üniversitelerde aldığımız eğitimler tek başına yeterli değil. Şu anda Klinik Psikoloji yüksek lisansındayım, amacım sadece öğrenmek ve bilgi edinmek. Bence bilgi eşsiz, insanı güçlendiren, öncelikle kendisine iyi gelen bir alan. İnsanın bence önce kendini gerçekleştirme duygusu önemli. Bu hayatımızın her yerinde karşımıza çıkacak. İstismar olaylarında vakaları okuyoruz. O yüzden sadece erkekleri suçlamak yerine toplumun genelinin öncelikle vidan, ahlak ve yurttaşlık eğitimi ile suçun aslında bireysel olduğu ilkesini topluma anlatmamız lazım. Bu kadar suç işleniyorken, toplu hareket ediliyorken ve biz bu kadar ayrışmışken sorunları çözemeyiz. Sorunları birlikte çözebiliriz."

Erzurum Baro Başkanı Mesut Öner ise adaletin her şeyin temeli olduğunu belirtti. Adaletin hayatın ta kendisi, vicdanı olduğunu dile getiren Öner, "Dünya adalet üzerine kurulmuş. O yüzden barolarda adaletin sağlanması noktasında savunmayı temsil eden yerlerdir. Dolayısıyla barolar sadece bir meslek örgütü değil, hayatın ta kendisidir. O yüzden biz topluma ışık olma idealimiz doğrultusunda çalışacağız. Biz sadece bir meslek örgütü olmayacağız, biz şiddete uğrayan kadının, istismara uğrayan çocuğun, hakkını arayan yalnızın, çiçeğin, böceğin savunucusu olacağız." diye konuştu.