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        Erzurum'da kuyumcuyu sahte altınla dolandırdıkları iddiasıyla 4 zanlı yakalandı

        Erzurum'un Hınıs ilçesindeki bir kuyumcuyu sahte altınla dolandırdıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 16:06 Güncelleme: 04.11.2024 - 16:06
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        Erzurum'da kuyumcuyu sahte altınla dolandırdıkları iddiasıyla 4 zanlı yakalandı
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        Erzurum'un Hınıs ilçesindeki bir kuyumcuyu sahte altınla dolandırdıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, Hınıs ilçesindeki bir kuyumcuya 48 bin 300 lira değerinde 17,5 gram sahte altın bilezik satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, kuyumcuya girerek sahte bilezikleri bozduran bir kadının, ardından beyaz renkli bir araca bindiğini tespit etti.

        Aracın son olarak Pasinler ilçesinde bulunduğunu belirleyen ekipler, dolandırıcılık zanlıları M.A (36), B.Y (34), M.A. (36) ve Ö.Y'yi (22) gözaltına aldı.

        Ekipler, yaptıkları aramalarda, 49 bin 170 lira para, sahte oldukları değerlendirilen 5 çeyrek altın, 3 tektaş yüzük, 2 kolye, 8 bilezik ve 2 küpe ele geçirdi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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