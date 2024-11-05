Erzurum'da belediye otobüsüne çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Erzurum'un Palandöken ilçesinde belediye otobüsüne çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Erzurum'un Palandöken ilçesinde belediye otobüsüne çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
İ.Ö. idaresindeki 25 ADT 755 plakalı otomobil, Abdurrahman Gazi Mahallesi Sakıp Efendi Caddesi 3. Çimen Sokak üzerinde N.B'nin kullandığı 25 H 0028 plakalı belediye otobüsüne çarptı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Alkollü olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü İ.Ö, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
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