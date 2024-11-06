Erzurum'da bir ayda 210 aranan şahıs yakalandı

Ekipler, ekim ayında yaptıkları çalışmalar kapsamında, kasten öldürmek, görevi yaptırmamak için direnme, hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etmek ve nitelikli cinsel istismar gibi suçlardan değişen yıllarda hapis cezası bulunan toplam 210 aranan kişiyi yakaladı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.