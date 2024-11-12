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        İspir'de fidan dikimi yapıldı

        Erzurum'un İspir ilçesinde, "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 16:09 Güncelleme: 12.11.2024 - 16:12
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        İspir'de fidan dikimi yapıldı
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        Erzurum'un İspir ilçesinde, "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

        İspir Kaymakamı Ahmet Salih Poçanoğlu, belediye ile Ağaçlandırma Şefliği tarafından panayır sahası açıklarındaki düzenlenen etkinlikte, ağaçlandırmanın önemini anlattı.

        Poçanoğlu, "Ağacın olmadığı yerde toprak, toprağın olmadığı yerde tarım kaybolur. Tarımın olmadığı yerde yiyeceğimiz, içeceğimiz, hiçbir şeyimiz olmaz. Dolayısıyla bugün burada sizlerle önemli bir görevi ifa ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Belediye Başkanı Ahmet Coşkun da erozyon ve toprak kaybını önlemek, daha yaşanabilir, daha nefes alınabilir bir gelecek bırakmak adına bu gibi uygulamaların devlet büyükleri tarafından her zaman ortaya konduğunu söyledi.

        Konuşmaların ardından fidan dikimi gerçekleştirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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