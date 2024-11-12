İspir'de fidan dikimi yapıldı

Erzurum'un İspir ilçesinde, "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

İspir Kaymakamı Ahmet Salih Poçanoğlu, belediye ile Ağaçlandırma Şefliği tarafından panayır sahası açıklarındaki düzenlenen etkinlikte, ağaçlandırmanın önemini anlattı.

Poçanoğlu, "Ağacın olmadığı yerde toprak, toprağın olmadığı yerde tarım kaybolur. Tarımın olmadığı yerde yiyeceğimiz, içeceğimiz, hiçbir şeyimiz olmaz. Dolayısıyla bugün burada sizlerle önemli bir görevi ifa ediyoruz." ifadelerini kullandı.