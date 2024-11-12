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        Erzurum'da 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Erzurum'da, FETÖ üyeliğinden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 20:00 Güncelleme: 12.11.2024 - 20:52
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        Erzurum'da 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        Erzurum'da, FETÖ üyeliğinden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklama göre, jandarma ekipleri, FETÖ'ye üye şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, bu kapsamda Şenkaya ve Çat ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlüyü yakaladı.

        Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

        Öte yandan ekipler FETÖ’ye yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 1 şüpheli hakkında da adli işlem başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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