Erzurum'da 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Öte yandan ekipler FETÖ’ye yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 1 şüpheli hakkında da adli işlem başlattı.

Ekipler, bu kapsamda Şenkaya ve Çat ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlüyü yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklama göre, jandarma ekipleri, FETÖ'ye üye şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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