Erzurum'da 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Erzurum'da, FETÖ üyeliğinden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Erzurum'da, FETÖ üyeliğinden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklama göre, jandarma ekipleri, FETÖ'ye üye şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, bu kapsamda Şenkaya ve Çat ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlüyü yakaladı.
Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
Öte yandan ekipler FETÖ’ye yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 1 şüpheli hakkında da adli işlem başlattı.
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