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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Erzurum'da partisinin ilçe kongresinde konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "AK Parti teşkilatlarımızın kongreleri büyük bir coşkuyla heyecanla ve kardeşlik ikliminde geçiyor. Diğer partilerin kongrelerinde sandalyeler havada uçuşuyor. Biz en güzel şekilde, kardeşlik iklimi içerisinde bir bayrak değişimi yaşıyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 17:17 Güncelleme: 17.11.2024 - 17:17
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Erzurum'da partisinin ilçe kongresinde konuştu:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "AK Parti teşkilatlarımızın kongreleri büyük bir coşkuyla heyecanla ve kardeşlik ikliminde geçiyor. Diğer partilerin kongrelerinde sandalyeler havada uçuşuyor. Biz en güzel şekilde, kardeşlik iklimi içerisinde bir bayrak değişimi yaşıyoruz." dedi.

        Kaya, Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü Nenehatun Konferans Salonu'nda düzenlenen "AK Parti Aziziye 6. Olağan İlçe Kongresi"nde, ilçede adeta bayram havası olduğunu söyledi.

        AK Parti kongrelerinde tazelenme ve güven sağlama olduğunu belirten Kaya, "AK Parti teşkilatlarımızın kongreleri büyük bir coşkuyla, heyecanla ve kardeşlik ikliminde geçiyor. Diğer partilerin kongrelerinde sandalyeler havada uçuşuyor. Biz en güzel şekilde, kardeşlik iklimi içerisinde bir bayrak değişimi yaşıyoruz. AK Parti'nin diğer partilerden farkı bu. Bu salonu dolduran kadınlarımız, gençlerimiz, hepsi bu şuurla yola devam ediyor." diye konuştu.

        Kaya, vatandaşların AK Parti'ye kuruluşundan bu yana büyük destek verdiğine değinerek, şunları dile getirdi:

        "AK partinin kuruluşu, milletimizin sayesinde olmuştur. Milletimiz bu partiyi kurmuş, tabelasını asmıştır. AK Parti kimsesizlerin kimsesi olarak doğdu. Sosyal belediyecilikle başladığımız yolda sosyal devlet anlayışını Türkiye'de şiar edindik. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' dedik. Hangi evde bir ihtiyaç sahibi varsa ona el uzattık. Evine kapatılan engelli kardeşlerimizin yanlarında olduk, onları başta eğitim olmak üzere istihdamın içerisinde hayatın her alanında görmek için büyük bir mücadele verdik. Kanunlar ve düzenlemeler yaptık ama en önemlisi bir zihniyet dönüşümünü başardık. Bugün Türkiye engellilerin eğitimin ve istihdamın içerisinde olduğu, hayatın her alanında olduğu bir ülke haline geldi. Bu başardığımız sessiz devrimlerden biri."

        - "Türkiye'ye sağlıkta dünyanın en iyileri arasında"

        AK Parti ile sağlık alanında önemli adımların atıldığı aktaran Kaya, "İlaç ve hastane kuyruklarında hayatını kaybeden vatandaşlarımız varken, bugün dünyanın en başarılı sağlık sistemini AK Parti olarak ortaya koyduk. Sağlıkta Türkiye'de büyük bir dönüşümü ve reformu gerçekleştirdik. Sağlıkta başardığımız o dönüşüm hikayemizle bugün Türkiye'ye sağlıkta dünyanın en iyileri arasında. Hastanelerimizin kapasitelerini genişlettik, yeniledik, yepyeni cihazlarla insanlarımızın her zaman yanında olduk." ifadelerini kullandı.

        Kaya, AK Parti'nin tüm hizmetleri yaparken herkese eşit şekilde yaklaştığını, başörtülü başı açık kadın ayrımına son verdiğini kaydetti.

        AK Parti'nin hizmet için çabaladığını bildiren Kaya, şöyle devam etti:

        "28 Şubat döneminde sözde demokrasiyi savunanlar başörtülü olduğu için bir milletvekilimizi meclisten dışarıya attı. Yetmedi vatandaşlıktan çıkartmaya kalktılar. Bu ülkenin kadınları olarak Nene Hatun'un torunlarıyız. Başı açık veya kapalı bu ülkenin vatan savunmasına hep en önde koşanlarız. Hiçbir kadınımıza, kılık kıyafetinden ötürü ayrımcılık yapmadık, yaptırmadık ve yaptırmayacağız. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun, bu ülkenin kadınları ve gençleri olarak ne kadar dua etsek, onun yolunda ne kadar çok çalışsak azdır. Çünkü bu ülkenin kadınlarının önünü açan kadınlarının her zaman yanında olan, her türlü ayrımcılığa son veren Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesi oldu. AK Parti teşkilatları olarak bu ülkeye yapılan her bir eserin arkasında sizlerin imzası var. Milletimizin verdiği destekle 19 seçimdir aralıksız başarılı olduk. Bu millet Cumhurbaşkanımızın hep yanında yer aldı."

        AK Parti teşkilatları olarak girilmedik ev, sıkılmadık el ve kazanılmadık gönül bırakmayacaklarını söyleyen Kaya, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Erzurum'un bütün sokaklarında, mahallelerinde ihtiyaç sahibi bir hane varsa onu benim teşkilatım buluyor, bulmaya da devam edecek. Erzurum'un bütün mahallelerine hakim şekilde devletimizle koordinasyon içerisinde ihtiyaç sahibi her hanemizin yanındayız, hizmetindeyiz, emrindeyiz. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla Erzurum halkının ve Türkiye'nin her daim hizmetinde olmaya devam edeceğiz."

        Kongreye, AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok, Mehmet Emiz Öz, Abdurrahim Fırat ve Fatma Öncü, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

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