Doğu Anadolu'da Öğretmenler Günü kutlandı

Erzurum, Ardahan, Tunceli, Kars, Ağrı ve Iğdır'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Erzurum'da, Havuzbaşı Kent Meydanı'ndaki törende İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda devam eden program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Mustafa Çiftçi ve protokol üyelerinin emekli öğretmenlere hizmet şeref belgesi ile plaket verdiği programda stajyer öğretmenler yemin etti, Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi öğrenci ve öğretmenleri müzik dinletisi sundu.

Programa 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Recep Kaplan, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Tunceli’de Valilik bahçesindeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması sonrası İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün konferans salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Tören sonrası katılımcılar, Uzantı ve öğretmenleri tebrik etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in Öğretmenler Günü mesajının okunduğu programda İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün konferans salonunda devam eden program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Makamında tebrikleri kabul eden Kaya, daha sonra beraberindeki heyetle Kars Valisi Ziya Polat'a ziyarette bulundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Vali Mustafa Koç, tüm öğretmenlerin ve öğretmen olan eşi Neslihan Gül Koç’un 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal eden tüm öğretmenleri rahmet ve minnetle anan Koç, şöyle konuştu:

"Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yeni bir döneme adım atan ülkemizde bu hedefe ulaşmanın en önemli anahtarı eğitimdir. Bilim ve teknoloji çağında ilerleyebilmek, ülkemizi büyük ve güçlü Türkiye hedefine taşıyabilmek ancak eğitim ordumuzun fedakar çalışmalarıyla mümkün olacaktır."