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        Erzurum merkezli FETÖ operasyonunda 7 zanlı tutuklandı

        Erzurum merkezli 7 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 7 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 14:13 Güncelleme: 26.11.2024 - 14:13
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        Erzurum merkezli FETÖ operasyonunda 7 zanlı tutuklandı
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        Erzurum merkezli 7 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 7 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Terörle Mücadele şubeleri ekipleri, FETÖ'nün faaliyetlerini tespit ve deşifre etmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda Erzurum, İstanbul, Kütahya, Ağrı, Ardahan, Samsun ve Kars'ta belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, örgüte ait evlerde bölge talebe mesulü ve ev abisi olarak örgütün askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü iddiasıyla 11 zanlı gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 11 şüpheli, güvenlik önlemleri altında Erzurum Adliyesine sevk edildi.

        Savcılık sorgusu sonrası mahkemeye çıkarılan zanlılardan 7'si tutuklandı, 4'ü ise yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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