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        "Dadaş 25 Hava Ambulansı" 10 ildeki hastaların imdadına yetişiyor

        İLHAMİ ERKILIÇ - Sağlık Bakanlığınca Erzurum'da konuşlandırılan "Dadaş 25 Hava Ambulansı" bu yıl Kars, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Artvin, Gümüşhane, Tunceli, Muş ve Bingöl'deki acil 423 vakayı zamanla yarışarak hastaneye ulaştırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 11:10 Güncelleme: 01.12.2024 - 11:10
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        "Dadaş 25 Hava Ambulansı" 10 ildeki hastaların imdadına yetişiyor
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        İLHAMİ ERKILIÇ - Sağlık Bakanlığınca Erzurum'da konuşlandırılan "Dadaş 25 Hava Ambulansı" bu yıl Kars, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Artvin, Gümüşhane, Tunceli, Muş ve Bingöl'deki acil 423 vakayı zamanla yarışarak hastaneye ulaştırdı.

        Erzurum'da konuşlu, her türlü tıbbi müdahale için gerekli ekipmanları içinde bulunduran hava ambulansında, vardiyalı olarak tecrübeli 5 kaptan pilot, doktor ile sağlık personeli özveriyle görev yapıyor.

        Sorumluluk sahasındaki il ve ilçelerdeki sağlık kuruluşlarından gelen ihbar üzerine önce meteorolojik şartlara bakan ekip, gerekli izinleri alarak uçuş rotasını belirliyor.

        Kara yoluyla ulaşılması zaman alan ya da güç olan kırsal bölgelerdeki acil hastalara hizmet veren "Dadaş 25 Hava Ambulansı", yaz kış, dağ taş, kar kış demeden hayati tehlikesi bulunan hastaları zamanla yarışarak hastanelere yetiştiriyor.

        - Helikopter 16 yılda 5 bin 500 vaka için havalandı

        Kentte hizmete başladığı 2008'den bugüne yaklaşık 5 bin 500 vaka için havalanan ambulans helikopter, geçen yıl özellikle hayati tehlike taşıyan acil travmalar, kalp rahatsızlıkları, trafik kazaları ve yenidoğan hastalıkları, hastanelerden acil sevki gereken hasta ve organ nakilleri için 340, bu yıl ise 10 ilde 423 vakaya "hızır" gibi yetişti.

        İl Ambulans Başhekimi Dr. Furkan Soner Taş, AA muhabirine, 10 ile hizmet verdikleri ambulans helikopterle 2008 yılından bu yana yaklaşık 5 bin 500 vaka taşıdıklarını söyledi.

        Hava ambulansının bütün vatandaşların hizmetinde olduğunu dile getiren Taş, hava şartları uygun olduğu durumlarda ambulans helikopterle acil hizmet verdiklerini belirtti.

        Taş, organ nakli, kardiyolojik vakaların yanı sıra kadın doğum ve acil olarak değerlendirdikleri tüm vakalar için ambulans helikopterin profesyonel ekiple havalandığını ifade etti.

        - "Yüksek irtifada vatandaşlara müdahale etme imkanımız var"

        Acil hastalara yetişmek için zamanla yarıştıklarını anlatan Taş, şunları kaydetti:

        "Hızlı şekilde süreci yönetiyor, gecikme olmaksızın bu hizmeti veriyoruz. İşimiz kontrolsüz başlayan süreci kontrol altına almak. Acil olarak değerlendirdiğimiz tüm vakalarda ambulans helikopter elimiz, ayağımız. Helikopter, vatandaşın her türlü tıbbi ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte, son teknolojik tıbbi cihazla donatılmıştır. Monitör, aspirasyon (solunum) cihazı, medikal gaz sistemi ve hasta sedyesi gibi donanımları var. Yüksek irtifada vatandaşlara müdahale etme imkanımız var. Helikopterde bir vakayı aldığımız yerden yoğun bakıma götürecek süre içinde de yoğun bakım hizmeti verecek donanım var."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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