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        Doğu Anadolu'da göletler dondu, ev, iş yeri ve araçların camları buz tuttu

        Erzurum, Kars, Tunceli, Ardahan ve Ağrı'da dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 10:12 Güncelleme: 02.12.2024 - 10:12
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        Doğu Anadolu'da göletler dondu, ev, iş yeri ve araçların camları buz tuttu
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        Erzurum, Kars, Tunceli, Ardahan ve Ağrı'da dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 19 derece ölçüldüğü Erzurum'da, cami bahçelerindeki şadırvanlar buzla kaplandı.

        Ağaç ve bitkilerin kırağı tuttuğu kentte, araçların camları buz tuttu, binaların çatılarında sarkıtlar oluştu.

        Vatandaşlarla araç sürücüleri, kar ve buzla kaplı kaldırım ile yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

        - Kars

        Termometrelerin gece sıfırın altında 5 dereceyi gösterdiği Kars'ta ise bazı göletler dondu.

        Çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, bazı vatandaşlar araçlarının üzerine yorgan, branda ve battaniye örterek soğuktan korumaya çalıştı.

        - Ardahan

        Ardahan’da da soğuk hava etkili oluyor.

        Kentte soğuk nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.

        - Tunceli

        Tunceli'de ise soğuk havanın etkisiyle bitkiler kırağı tuttu, bazı cadde ve sokaklarda buzlanma oluştu.

        Dere ve göletlerin de kısmen buzla kaplandığı kentte, ormanlık alanlarda yaşayan yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekti.

        Bazı vatandaşlar da araçlarını branda ve battaniyelerle örterek soğuktan korumaya çalıştı.

        - Ağrı

        Ağrı'da da dondurucu soğuklar etkili oluyor.

        Kentte etkili olan soğuklar nedeniyle vatandaşlar araçlarını battaniyelerle örttü.

        Murat Nehri'nden buz kütlelerinin aktığı kentte, ev ve iş yeri camları da buz tuttu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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