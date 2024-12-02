Doğu Anadolu'da göletler dondu, ev, iş yeri ve araçların camları buz tuttu

Murat Nehri'nden buz kütlelerinin aktığı kentte, ev ve iş yeri camları da buz tuttu.

Ağrı'da da dondurucu soğuklar etkili oluyor.

Bazı vatandaşlar da araçlarını branda ve battaniyelerle örterek soğuktan korumaya çalıştı.

Dere ve göletlerin de kısmen buzla kaplandığı kentte, ormanlık alanlarda yaşayan yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekti.

Tunceli'de ise soğuk havanın etkisiyle bitkiler kırağı tuttu, bazı cadde ve sokaklarda buzlanma oluştu.

Ardahan’da da soğuk hava etkili oluyor.

Çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, bazı vatandaşlar araçlarının üzerine yorgan, branda ve battaniye örterek soğuktan korumaya çalıştı.

Termometrelerin gece sıfırın altında 5 dereceyi gösterdiği Kars'ta ise bazı göletler dondu.

Vatandaşlarla araç sürücüleri, kar ve buzla kaplı kaldırım ile yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

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