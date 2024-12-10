Isparta'da helikopter kazasında şehit olan Astsubay Nergiz'in naaşı, memleketi Erzurum'a getirildi

Karşılama törenine, şehidin annesi Zübeyde ve babası Ahmet Nergiz ile ailesinin yanı sıra Vali Mustafa Çiftçi, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, il protokolü, siyasi partilerin temsilcileri ve askeri erkan katıldı.

Bekar ve 3 kardeşi olduğu öğrenilen Nergiz'in cenazesi, ikindi vakti kılınacak namazın ardından mahalle mezarlığına defnedilecek.

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