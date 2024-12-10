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        Isparta'da helikopter kazasında şehit olan Astsubay Nergiz'in naaşı, memleketi Erzurum'a getirildi

        Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Astsubay Çavuş Taha Nergiz'in naaşı, memleketi Erzurum'a getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 14:07 Güncelleme: 10.12.2024 - 14:07
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        Isparta'da helikopter kazasında şehit olan Astsubay Nergiz'in naaşı, memleketi Erzurum'a getirildi
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        Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Astsubay Çavuş Taha Nergiz'in naaşı, memleketi Erzurum'a getirildi.

        Süleyman Demirel Havalimanı'ndaki tören sonrası askeri uçakla Erzurum Hava Meydan Komutanlığına getirilen şehit Nergiz'in (23) Türk bayrağına sarılı naaşı, tören mangasınca alınıp bir süre omuzlarda taşınarak katafalka konuldu.

        Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehit Nergiz'in öz geçmişi okundu.

        Daha sonra Büyükşehir Belediyesi cenaze aracına konulan Nergiz'in cenazesi, konvoy eşliğinde Palandöken ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi'ne götürüldü.

        Bekar ve 3 kardeşi olduğu öğrenilen Nergiz'in cenazesi, ikindi vakti kılınacak namazın ardından mahalle mezarlığına defnedilecek.

        Karşılama törenine, şehidin annesi Zübeyde ve babası Ahmet Nergiz ile ailesinin yanı sıra Vali Mustafa Çiftçi, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, il protokolü, siyasi partilerin temsilcileri ve askeri erkan katıldı.

        Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde dün sabah saatlerinde eğitim uçuşu yapan helikopterlerden birinin düşmesi sonucu, aralarında Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli'nin de bulunduğu 6 asker şehit olmuştu.

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