Doğu Anadolu'da 4 ilde kar yağışı, Kars'ta soğuk hava etkili oluyor

Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye düştüğü kentte, bazı akarsular dondu, ağaçlar kırağı ile kaplandı.

Kars'ta de etkili olan soğuk hava nedeniyle kırağı oluştu.

Ardahan’da da yüksek kesimlerde kar etkili oldu.

Yüksek kesimlerde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Erzincan-Sivas ve Erzincan-Gümüşhane kara yollarında ulaşımının aksamaması için çalışma yapılıyor.

Karayolları ve belediye ekipleri, sorumluluk alanlarında kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 4 derece ölçüldüğü şehirde, yol ve kaldırımlarda buzlanma oldu, bina çatılarında sarkıtlar oluştu.

Erzincan da kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplandı.

Yağışla ilçedeki cadde, sokaklar ile park ve bahçeler beyaz örtüyle kaplandı.

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde de sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışıyla cadde ve sokaklar ile tarihi mekanlar beyaza büründü.

Erzurum, Tunceli, Erzincan ile Ardahan'da kar yağışıyla kent merkezleri ve kırsal bölgeler beyaza büründü, Kars'ta soğuk hava etkili oldu.

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