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        Erzurum'da bir kişinin odunlukta ölü bulunmasıyla ilgili yakalanan 2 zanlı adliyede

        Erzurum'da bir kişinin odunlukta ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 17:47 Güncelleme: 11.12.2024 - 17:47
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        Erzurum'da bir kişinin odunlukta ölü bulunmasıyla ilgili yakalanan 2 zanlı adliyede
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        Erzurum'da bir kişinin odunlukta ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı adliyeye sevk edildi.

        Kurtuluş Mahallesi Toptancılar Sitesi'ndeki bir iş yerinin arkasındaki odunlukta dün, Erdem Ertekin'in (35) ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan H.L.Y. (23) ile E.İ'nin (28) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünden geçirilen iki zanlı, adliyeye sevk edildi.

        Kurtuluş Mahallesi Şevval Sokak Toptancılar Sitesi'ndeki iş yerinin arkasındaki odunlukta dün, yerde birinin hareketsiz yattığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, Ertekin olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiğini belirlemişti.

        Yapılan kontrollerde Ertekin'in vücudunun bazı bölgelerinde darp izlerine rastlanmış, konuya ilişkin kasten yaralama, hırsızlık, mala zarar verme gibi suçlardan 24 kaydı bulunan H.L.Y. ile yaralama ve hırsızlık gibi suçlardan 7 kaydı bulunan E.İ. gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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