Erzurum'da bir kişinin odunlukta ölü bulunmasıyla ilgili yakalanan 2 zanlı adliyede

Erzurum'da bir kişinin odunlukta ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı adliyeye sevk edildi.

Kurtuluş Mahallesi Toptancılar Sitesi'ndeki bir iş yerinin arkasındaki odunlukta dün, Erdem Ertekin'in (35) ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan H.L.Y. (23) ile E.İ'nin (28) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen iki zanlı, adliyeye sevk edildi.

Kurtuluş Mahallesi Şevval Sokak Toptancılar Sitesi'ndeki iş yerinin arkasındaki odunlukta dün, yerde birinin hareketsiz yattığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, Ertekin olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Yapılan kontrollerde Ertekin'in vücudunun bazı bölgelerinde darp izlerine rastlanmış, konuya ilişkin kasten yaralama, hırsızlık, mala zarar verme gibi suçlardan 24 kaydı bulunan H.L.Y. ile yaralama ve hırsızlık gibi suçlardan 7 kaydı bulunan E.İ. gözaltına alınmıştı.