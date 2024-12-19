Erzurum'da at arabasında çıkan yangında at son anda kurtarıldı
Erzurum'da kağıt toplamak için kullanılan at arabasında çıkan yangında, sahibinin müdahalesiyle at son anda kurtarıldı.
Erzurum'da kağıt toplamak için kullanılan at arabasında çıkan yangında, sahibinin müdahalesiyle at son anda kurtarıldı.
Yakutiye ilçesi Dadaşköy Yolu Caddesi’nde akşam saatlerinde kağıt toplamak için kullanılan seyir halindeki at arabasında yangın çıktı.
Alevin aracı sarması üzerine sahibi, kasa ile arasındaki bağlantıyı keserek atı son anda yanmaktan kurtardı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
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