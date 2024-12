Erzurum'da at arabasında çıkan yangında at son anda kurtarıldı Erzurum'da kağıt toplamak için kullanılan at arabasında çıkan yangında, sahibinin müdahalesiyle at son anda kurtarıldı.

