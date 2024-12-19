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        Erzurum'da at arabasında çıkan yangında at son anda kurtarıldı

        Erzurum'da kağıt toplamak için kullanılan at arabasında çıkan yangında, sahibinin müdahalesiyle at son anda kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 20:43 Güncelleme: 19.12.2024 - 20:43
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        Erzurum'da at arabasında çıkan yangında at son anda kurtarıldı
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        Erzurum'da kağıt toplamak için kullanılan at arabasında çıkan yangında, sahibinin müdahalesiyle at son anda kurtarıldı.

        Yakutiye ilçesi Dadaşköy Yolu Caddesi’nde akşam saatlerinde kağıt toplamak için kullanılan seyir halindeki at arabasında yangın çıktı.

        Alevin aracı sarması üzerine sahibi, kasa ile arasındaki bağlantıyı keserek atı son anda yanmaktan kurtardı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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