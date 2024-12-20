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        Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, tarımla ilgili yazdığı kitabı tanıttı

        Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yazdığı "Tarımda Erzurum Modeli" kitabını basın mensuplarına tanıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 15:49 Güncelleme: 20.12.2024 - 16:03
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        Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, tarımla ilgili yazdığı kitabı tanıttı
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        Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yazdığı "Tarımda Erzurum Modeli" kitabını basın mensuplarına tanıttı.

        Sekmen, Müceldili Konağı'nda düzenlenen tanıtım toplantısında, kitabın Erzurum'un geçmişten bugüne uzanan tarım ve hayvancılık potansiyelini bilimsel temele oturtup gelecek kuşaklara aktarmak için hazırlandığını anlattı.

        Tarihiyle, kültürüyle ve doğal zenginlikleriyle öne çıkan bir şehirde böyle çalışmaya imza atmanın heyecanını ve gururunu yaşadığını ifade eden Sekmen, "Bu toplantı yalnızca bir kitabın tanıtımı değil, şehrin kadim birikiminin modern dünyanın ihtiyaçları doğrultusunda nasıl yeniden şekillendiğini ortaya koyan başarı hikayesinin paylaşımıdır." dedi.

        Sekmen, Kur'an-ı Kerim'deki birçok ayette tarımın ve üretimin öneminin vurgulandığını belirterek, geniş mera alanları, zengin su kaynakları ve çalışkan insan gücüyle öncü şehir haline gelen Erzurum'un tarih boyunca Anadolu'nun tarım ve hayvancılık merkezi konumunda olduğunu kaydetti.

        Kitapta, modern çağın gerekliliklerini göz önüne alarak geleneksel yöntemleri bilimsel bilgiyle buluşturduklarını, yenilikçi projelerle tarım ve hayvancılığı daha sürdürülebilir hale getirdiklerini aktaran Sekmen, şöyle devam etti:

        "2016'da kurduğumuz Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme Şube Müdürlüğü ve 2018 yılında faaliyete aldığımız Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, bu vizyonun somut yansımalarıdır. Kitabımız, Erzurum'un tarım ve hayvancılık alanındaki birikimini, projelerimizi ve geleceğe dair hedeflerimizi bir araya getiren kapsamlı bir eserdir. Tarım sektörünün her bir paydaşıyla kurduğumuz temaslar, sahada elde ettiğimiz tecrübeler ve bu alandaki akademik birikim, bu kitabın şekillenmesinde büyük rol oynadı."

        Erzurum'un tarım ve hayvancılık alanındaki kalkınma hamlesini destekleyen "Can Gübre" projesine de dikkati çeken Sekmen, "Bu projeyle kimyasal gübrelerin toprağa verdiği zararı en aza indiriyor, organik üretimi teşvik ediyor ve sürdürülebilir tarım modeli oluşturuyoruz. Erzurum'un doğal kaynaklarının korunmasına yönelik bu projeyle aynı zamanda çiftçilerimize ekonomik anlamda ciddi destek sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Sekmen, kitabın hazırlanmasında emeği geçen ekip arkadaşlarına teşekkür ederek, tarım ve hayvancılık alanında daha pek çok projeyi hayata geçirip kentin kalkınma yolculuğunu hep birlikte sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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