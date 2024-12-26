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        Erzurum'da kızını üniversiteden almaya giden baba araçta beklerken hayatını kaybetti

        Erzurum'da, üniversitede okuyan kızını almaya giden baba, fakülte önünde aracında beklerken yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 22:53 Güncelleme: 26.12.2024 - 23:02
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        Erzurum'da kızını üniversiteden almaya giden baba araçta beklerken hayatını kaybetti
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        Erzurum'da, üniversitede okuyan kızını almaya giden baba, fakülte önünde aracında beklerken yaşamını yitirdi.

        Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde öğrenim gören kızını akşam saatlerinde almaya giden Hikmet G. (66), aracın içinde beklemeye başladı.

        Dersten çıkan kızı, aracın kapılarının kapalı ve babasının içerde hareketiz olduğunu fark etti.

        Durumun bildirilmesi üzerine okul önüne gelen aile yakınları ve çevredekiler, aracın arka camını kırdı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, olay yerinde yaptıkları incelemede, şoför koltuğunda oturan Hikmet G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Hikmet G'nin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

        Esnaf olduğu belirtilen Hikmet G'nin kronik hastalıkları bulunduğu öğrenildi.

        Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, aracın fakülte önüne gelişi ve park haline geçmesi yer alıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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