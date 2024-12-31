Erzurum'da ebelere "acil obstetrik bakım" eğitimi verildi

Katılımcılar, alanında uzman akademisyen ve hekimlerce, 2 gün süren eğitimlerle, anne ölümleri, doğum eylemlerinin takibi, gebelik ve hipertansiyon, kan, kan ürünleri ve transfüzyon, obstetrik problemlere yaklaşım, şok ve sıvı tedavileri konularında bilgilendirildi.

Anne ölümleri ve sakatlıklarının azaltılması amacıyla Erzurum Şehir Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitime, Erzurum'un yanı sıra Kars, Iğdır, Ardahan, Ağrı, Erzincan ve Bayburt'tan 160 ebe katıldı.

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