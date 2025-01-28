Erzurum'da kriko kayınca aracının altında kalan kişi ağır yaralandı

Yakutiye ilçesi Altınbulak Mahallesi'nde Kemal Karadaş (55), tamir etmek için aracını kriko ile kaldırıp altına girdi.

Erzurum'da, bir kişi tamir etmek için kriko ile kaldırdığı aracının üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.