Erzurum'da düzenlenen FIS Dünya Snowboard Kupası sona erdi

Erzurum'da Palandöken ve Konaklı kayak merkezlerinde 19 ülkeden sporcuların katılımıyla düzenlenen FIS Dünya Snowboard Kupası tamamlandı.

Erzurum'un Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından "2025 Turizm Başkenti" ilan edilmesi ve "Avrupa Kış Sporları Başkenti" seçilmesinin ardından düzenlenen organizasyonlar kapsamında gerçekleştirilen yarışlarla, kentin tanıtımı ve turizm potansiyeline katkıda bulunulması amaçlanıyor.

Valilik ile Büyükşehir Belediyesince düzenlenen organizasyona Avustralya, Avusturya, Japonya, İsviçre, Letonya, Brezilya, Birleşik Krallık, Almanya, Amerika, Kanada, Ukrayna, İtalya, Çin, Hollanda, İspanya, Fransa, Çek Cumhuriyeti, Estonya ve Romanya'dan 175 sporcu katıldı.

Kıyasıya mücadelelere sahne olan organizasyonun son gününde karışık takımlarda Avustralya'dan Josie Baff ile Cameron Bolton ikilisi şampiyon oldu. Birleşik Krallık 'tan Charlotte Bankesve Huw Nihtingale ikinci, Avusturya'dan Pia Zerkhold ve Lukas Pachner üçüncü oldu.

Yarışlarda dereceye girenlere Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ve Erzurum Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Bülent Çakmak madalyalarını verdi.