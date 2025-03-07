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        Erzurum'da geçen ay 37 düzensiz göçmen yakalandı

        Erzurum'da şubat ayında yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 37 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 11:13 Güncelleme: 07.03.2025 - 11:13
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        Erzurum'da geçen ay 37 düzensiz göçmen yakalandı
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        Erzurum'da şubat ayında yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 37 düzensiz göçmen yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Ekipler, geçen ay yaptığı çalışmalar kapsamında, yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 31 Afganistan, 3 Suriye, 1 Türkmenistan, 1 Gürcistan ve 1 Rusya uyruklu olmak üzere 37 düzensiz göçmen yakaladı.

        Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Düzensiz göçmenler Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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